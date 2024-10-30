Renault Twingo EV – французский хэтчбек близок к официальной премьере

Renault работает над совершенно новым электрокаром Twingo EV, который собираются представить уже в 2025 году. Ранее компания уже показала концепт-версию этой модели и, если верить слухам, серийный вариант 5-дверки окажется на 90% близок к прототипу.

Чего ждать от дизайна этого электромобиля, а также от его технической части накануне показали художники портала «AutoExpress», в частности их штатный эксперт, известный в Сети как «Avarvarii».

Журналисты выложили неофициальные рендеры Twingo EV, на которых машину показали без какой-либо маскировки. При длине всего в 3,75-метра автомобиль будет иметь практичный 5-дверный кузов с колесами, выдвинутыми по углам, чтобы максимально увеличить пассажирское пространство.

Рендер Renault Twingo EV. Фото: Avarvarii

Колесная база электрокара составит около 2,5-метра. Вся электроника расположится спереди и максимально низко, чтобы гарантировать минимальные последствия для пешеходов в случае столкновения с машиной.

Светодиодные дневные ходовые огни серийного хэтчбека заметно упрощены по сравнению с концептом, причем светотехника как спереди, так и сзади обладает той же формой колокола, но в базовых версиях будет использовать не LED-элементы, а галогенные лампочки.

Вокруг автомобиля расположится черный пластиковый обвес, предназначенный для защиты кузова от царапин, а на бамперах будут установлены специальные отбойники, позволяющие парковаться к препятствиям с минимальными последствиями для кузовов (актуально для Франции).

Концепт-кар Renault Twingo 2024

Ожидается, что электрический Twingo получит батарею емкостью 40 кВт/ч, что предполагает запас хода около 320 километров. В базовой версии все ждут появление у этой модели двигателя мощностью порядка 93 лошадиных сил, но производительность «топового» варианта пока загадка.

В продажу машина поступит в 2026 году по цене примерно в 20 тысяч евро или 2,1 миллиона рублей по текущему курсу.