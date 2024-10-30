ДомойАвтоновости сегодняRenault Twingo EV – французский хэтчбек близок к официальной премьере

Renault Twingo EV – французский хэтчбек близок к официальной премьере

Раскрыт его дизайн и некоторые технические подробности

Текст: Алексей Шмидт
Renault Twingo exclusive images

Renault работает над совершенно новым электрокаром Twingo EV, который собираются представить уже в 2025 году. Ранее компания уже показала концепт-версию этой модели и, если верить слухам, серийный вариант 5-дверки окажется на 90% близок к прототипу. 

Чего ждать от дизайна этого электромобиля, а также от его технической части накануне показали художники портала «AutoExpress», в частности их штатный эксперт, известный в Сети как «Avarvarii».

Журналисты выложили неофициальные рендеры Twingo EV, на которых машину показали без какой-либо маскировки. При длине всего в 3,75-метра автомобиль будет иметь практичный 5-дверный кузов с колесами, выдвинутыми по углам, чтобы максимально увеличить пассажирское пространство.

Читают на Daily-Motor – продолжение новости ниже –
Renault Twingo exclusive images 2
Рендер Renault Twingo EV. Фото: Avarvarii

Колесная база электрокара составит около 2,5-метра. Вся электроника расположится спереди и максимально низко, чтобы гарантировать минимальные последствия для пешеходов в случае столкновения с машиной. 

Светодиодные дневные ходовые огни серийного хэтчбека заметно упрощены по сравнению с концептом, причем светотехника как спереди, так и сзади обладает той же формой колокола, но в базовых версиях будет использовать не LED-элементы, а галогенные лампочки.

Вокруг автомобиля расположится черный пластиковый обвес, предназначенный для защиты кузова от царапин, а на бамперах будут установлены специальные отбойники, позволяющие парковаться к препятствиям с минимальными последствиями для кузовов (актуально для Франции). 

Renault Twingo concept walkaround 4
Концепт-кар Renault Twingo 2024

Ожидается, что электрический Twingo получит батарею емкостью 40 кВт/ч, что предполагает запас хода около 320 километров. В базовой версии все ждут появление у этой модели двигателя мощностью порядка 93 лошадиных сил, но производительность «топового» варианта пока загадка. 

В продажу машина поступит в 2026 году по цене примерно в 20 тысяч евро или 2,1 миллиона рублей по текущему курсу. 

Оцените новость по 5-звездочной шкале

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте её первым.

Источник:AutoExpress
Фото:Avarvarii

Подписывайтесь на наш ТГ-канал и Google News

Интересное по теме:

Новый кроссовер Toyota на базе электрического Suzuki появится в 2025 году

Toyota официально подтвердила планы, согласно которым в ближайшем будущем в линейке компании появится новый аккумуляторный автомобиль. Машину создадут в рамках кооперации с другим японским...

Toyota Land Cruiser станет электромобилем с несущим кузовом

На продажу выставили Бэтмобиль, на котором нельзя ездить по дорогам общего пользования

3 недооцененных, но очень крепких кроссовера/внедорожника

Кросс-универсал Subaru Outback следующего поколения выехал на тесты

Dacia готовит новый компактный автомобиль, который бросит вызов VW Golf

Hyundai показал первые тизеры нового 3-рядного вседорожника Ioniq 9

Создан самый серебристый Honda Civic в мире. Он на 64% сделан из серебра

Новый субкомпактный кроссовер Kia застукали во время тестов

ТОП-5 самых долговечных автомобилей исходит от одного и того же автопроизводителя

Загрузить больше

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+