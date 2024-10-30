Создан самый серебристый Honda Civic в мире. Он на 64% сделан из серебра

Honda пошла ва-банк, представив единственный в своем роде Civic e:HEV, окрашенный настолько интенсивно серебристой краской, что она практически исчезает. Причем это не обычный«металлик», поскольку краска наполнена настоящими элементами серебра.

Идейным вдохновителем этой специальной краски является Стюарт Семпл, британский художник, активист и самопровозглашенный «чемпион по цвету». Именно он является создателем таких необычных цветов как: Pinkest Pink, Glowest Gold и Blackest Black.

При создании серебристого стиля Civic Семпл не стал сдерживаться, так как 64% состава этой краски составляют хлопья и пигменты чистого серебра, взвешенные в специальной акриловой смеси. После процесса смешивания британская компания The Syrup Room, специализирующаяся на производстве, взяла на себя задачу распылить его на кузов.

На этом процесс не остановился. Последние слои Silveriest Silver были кропотливо нанесены на несколько слоев защитной и удаляемой краски, что гарантировало не только блестящее, но и износостойкое ЛКП.

Серебристый экземпляр Honda был создан в честь 25-летнего юбилея гибридов компании. Нынешнее поколение Civic e:HEV существует с 2022 года, а автомобиль японской спецификации обновился в начале 2024 года.

Подзаряжаемая гибридная установка этой модели включает в себя атмосферный 2-литровый бензиновый мотор, электрические двигатели и литий-ионный аккумулятор.