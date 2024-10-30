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Создан самый серебристый Honda Civic в мире. Он на 64% сделан из серебра

Уникальную машину выпустили в честь 25-летия гибридов компании

Текст: Алексей Шмидт
Honda Civic eHEV Silver 10

Honda пошла ва-банк, представив единственный в своем роде Civic e:HEV, окрашенный настолько интенсивно серебристой краской, что она практически исчезает. Причем это не обычный«металлик», поскольку краска наполнена настоящими элементами серебра.

Идейным вдохновителем этой специальной краски является Стюарт Семпл, британский художник, активист и самопровозглашенный «чемпион по цвету». Именно он является создателем таких необычных цветов как: Pinkest Pink, Glowest Gold и Blackest Black.

Honda Civic eHEV Silver 2 copy

При создании серебристого стиля Civic Семпл не стал сдерживаться, так как 64% состава этой краски составляют хлопья и пигменты чистого серебра, взвешенные в специальной акриловой смеси. После процесса смешивания британская компания The Syrup Room, специализирующаяся на производстве, взяла на себя задачу распылить его на кузов.

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На этом процесс не остановился. Последние слои Silveriest Silver были кропотливо нанесены на несколько слоев защитной и удаляемой краски, что гарантировало не только блестящее, но и износостойкое ЛКП.

Honda Civic eHEV Silver 1

Серебристый экземпляр Honda был создан в честь 25-летнего юбилея гибридов компании. Нынешнее поколение Civic e:HEV существует с 2022 года, а автомобиль японской спецификации обновился в начале 2024 года.

Подзаряжаемая гибридная установка этой модели включает в себя атмосферный 2-литровый бензиновый мотор, электрические двигатели и литий-ионный аккумулятор. 

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Фото:Honda

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