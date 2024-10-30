Кросс-универсал Subaru Outback следующего поколения выехал на тесты

Всего за несколько недель до того, как стало известно о планах Subaru прекратить выпуск кросс-универсала Outback в Японии, зоркие глаза автомобилистов, вероятно, запечатлели на дорогах общего пользования его замену.

В Сеть расползлись снимки некоего тестового автомобиля, кузов которого покрыт камуфляжной пленкой. По своей конструкции машина напоминала что-то вроде Subaru Outback, если бы у этой модели было новое поколение.

Если это действительно так, то передний бампер прототипа заметно отличается от актуального «Аутбэка». При этом решетка радиатора универсала повышенной проходимости теперь имеет более крупные шестиугольные элементы и более квадратный дизайн.

Другую разницу в экстерьерах машин можно проследить по более сглаженным углам переднего бампера на тестовом авто, а также по его фарам, которые располагаются намного выше передней части модели (сквозь камуфляж даже проглядываются С-образные ДХО).

Кроме того, на фотографиях машины видна крупная облицовка колесных арок, массивный задний бампер, располагающийся ниже квадратных фонарей.

Как автомобиль изменится технически сейчас сказать сложно, но ходят слухи, что у него точно будет гибридный вариант.

Премьеру следующая генерация Outback может справить уже в 2025 году.