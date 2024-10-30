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Кросс-универсал Subaru Outback следующего поколения выехал на тесты

В Сеть слили его шпионские фотографии

Текст: Алексей Шмидт
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Всего за несколько недель до того, как стало известно о планах Subaru прекратить выпуск кросс-универсала Outback в Японии, зоркие глаза автомобилистов, вероятно, запечатлели на дорогах общего пользования его замену.

В Сеть расползлись снимки некоего тестового автомобиля, кузов которого покрыт камуфляжной пленкой. По своей конструкции машина напоминала что-то вроде Subaru Outback, если бы у этой модели было новое поколение.

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Если это действительно так, то передний бампер прототипа заметно отличается от актуального «Аутбэка». При этом решетка радиатора универсала повышенной проходимости теперь имеет более крупные шестиугольные элементы и более квадратный дизайн.

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Другую разницу в экстерьерах машин можно проследить по более сглаженным углам переднего бампера на тестовом авто, а также по его фарам, которые располагаются намного выше передней части модели (сквозь камуфляж даже проглядываются С-образные ДХО). 

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Кроме того, на фотографиях машины видна крупная облицовка колесных арок, массивный задний бампер, располагающийся ниже квадратных фонарей.

Как автомобиль изменится технически сейчас сказать сложно, но ходят слухи, что у него точно будет гибридный вариант. 

Премьеру следующая генерация Outback может справить уже в 2025 году.

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Фото:Reddit

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