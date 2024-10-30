Dacia готовит новый компактный автомобиль, который бросит вызов VW Golf

Европейский бренд Dacia чувствует себя на родном рынке просто замечательно, занимая в нем уверенную долю благодаря доступным ценам и качественной продукции. Основным драйвером продаж этой румынской компании, входящей в состав Renault, является кроссовер Duster, а недавно этот список пополнился еще одним представителем SUV – Bigster (первый автомобиль Dacia C-класса).

Впрочем, у Dacia еще есть возможности заявить о себе крупным игрокам и в компактном классе, в котором вскоре может появиться очередная новинка компании.

На презентации кроссовера Bigster руководитель румынской марки Дени Ле Вот заявил, что вслед за этим вседорожником сегмента C автопроизводитель подготовит два других автомобиля.

При более тесном общении с журналистами топ-менеджер намекнул, что как минимум одной такой машиной может оказаться универсал, который будет играть в так называемом «гольф-классе». В его основу ляжет платформа CMF-B.

Другой новинкой Dacia, которая может выйти на рынок уже в ближайшие годы, журналисты называют аналог электрического хэтчбека Twingo от Renault. Он (теоретически) мог бы заменить в модельном ряду компании бюджетника Spring, который импортируется в Европу из Китая.

Сроки премьер обеих новых моделей компании Dacia пока не называются.