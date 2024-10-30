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Dacia готовит новый компактный автомобиль, который бросит вызов VW Golf

Им может стать компактный универсал, либо электрический хэтчбек на базе Renault Twingo

Текст: Михаил Романченко
Копия dacia bigster designskizze 1

Европейский бренд Dacia чувствует себя на родном рынке просто замечательно, занимая в нем уверенную долю благодаря доступным ценам и качественной продукции. Основным драйвером продаж этой румынской компании, входящей в состав Renault, является кроссовер Duster, а недавно этот список пополнился еще одним представителем SUV – Bigster (первый автомобиль Dacia C-класса). 

Впрочем, у Dacia еще есть возможности заявить о себе крупным игрокам и в компактном классе, в котором вскоре может появиться очередная новинка компании.

На презентации кроссовера Bigster руководитель румынской марки Дени Ле Вот заявил, что вслед за этим вседорожником сегмента C автопроизводитель подготовит два других автомобиля. 

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При более тесном общении с журналистами топ-менеджер намекнул, что как минимум одной такой машиной может оказаться универсал, который будет играть в так называемом «гольф-классе». В его основу ляжет платформа CMF-B.

Другой новинкой Dacia, которая может выйти на рынок уже в ближайшие годы, журналисты называют аналог электрического хэтчбека Twingo от Renault. Он (теоретически) мог бы заменить в модельном ряду компании бюджетника Spring, который импортируется в Европу из Китая. 

Сроки премьер обеих новых моделей компании Dacia пока не называются. 

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