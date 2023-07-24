В Россию начали ввозить лучший автомобиль в мире в 2023 году

Корейские автомобили тихой сапой покинули российский рынок. Их выпуск в РФ прекращен, а с официальными поставками наблюдаются проблемы. Впрочем, это не останавливает ряд частных компаний от соблазна ввоза машин концерна Hyundai/Kia параллельными методами, при которых автопроизводитель остается в стороне.

Одной из последних интересных новинок параллельного импорта в Россию стал седан Ioniq 6.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, на нашем рынке появились такие 4-дверки 2023 года выпуска. Это машины в нескольких вариантах оснащения, ввезенные из США.

Их привод в каждом из случаев может быть только задним, тогда как «топовые» Ioniq 6 продаются еще и в полноприводной версии. Мощность машин варьируется от 151 до 229 лошадиных сил. Трансмиссия – автоматическая», а емкость батареи составляет от 53 до 77 кВт/ч.

Модель Ioniq 6 интересна тем, что является лучшим автомобилем в 2023 году по версии престижного международного конкурса Word Car of the Year (WCOTY). Именно этот корейский седан получил наибольшее количество голосов со стороны жюри, опередив в финале такие модели, как BMW X1/iX1 и Kia Niro.

Кроме того, в этом же состязании Ioniq 6 удостоился другого звания – автомобиль с лучшим дизайном в 2023 году.

Что касается тех машин, что привезли в Россию, то их «серые» дилеры оценили в сумму от 4 миллионов 700 до 4 миллионов 850 тысяч рублей.