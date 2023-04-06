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World Car of the Year 2023: победителем вновь стал электромобиль

Всемирным автомобилем 2023 года оказался батарейный корейский седан

Текст: Алексей Шмидт
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Вчера поздно вечером на автосалоне в Нью-Йорке жюри престижного конкурса World Car of the Year объявило победителей и призеров 2023 года. В этом году выбирать лучших в своих номинациях предстояло коллегии из 100 автомобильных журналистов, представляющих 32 страны мира.

  • Главный приз достался модели Ioniq 6, получившей наибольшее количество голосов жюри и награду «Всемирный автомобиль года 2023». В финале корейский электромобиль соревновался с BMW X1/iX1 и Kia Niro.
  • Ioniq 6 также может похвастаться наградой за дизайн, а также победой в категории «Всемирный электромобиль года». Корейская модель дала бой BMW i7 в сегменте электромобилей и Land Rover Range Rover, а также Lucid Air в дизайнерской номинации.
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  • Лучшим роскошным автомобилем стал Lucid Air, которому успешно удалось обойти BMW 7-Series и Genesis G90.
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  • В состязании спортивных автомобилей первое место досталось Kia EV6 GT, опередившему по количеству голосов Nissan с моделью Z, а также Toyota с ее GR Corolla.
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  • Citroen C3 победил в номинации городских автомобилей, обойдя Volkswagen Taigo/Nivus, а также ORA Funky Cat/Haomao.
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Источник:Worldcarawards

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