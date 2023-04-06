World Car of the Year 2023: победителем вновь стал электромобиль

Вчера поздно вечером на автосалоне в Нью-Йорке жюри престижного конкурса World Car of the Year объявило победителей и призеров 2023 года. В этом году выбирать лучших в своих номинациях предстояло коллегии из 100 автомобильных журналистов, представляющих 32 страны мира.

Главный приз достался модели Ioniq 6, получившей наибольшее количество голосов жюри и награду «Всемирный автомобиль года 2023». В финале корейский электромобиль соревновался с BMW X1/iX1 и Kia Niro.

Ioniq 6 также может похвастаться наградой за дизайн, а также победой в категории «Всемирный электромобиль года». Корейская модель дала бой BMW i7 в сегменте электромобилей и Land Rover Range Rover, а также Lucid Air в дизайнерской номинации.

Лучшим роскошным автомобилем стал Lucid Air, которому успешно удалось обойти BMW 7-Series и Genesis G90.

В состязании спортивных автомобилей первое место досталось Kia EV6 GT, опередившему по количеству голосов Nissan с моделью Z, а также Toyota с ее GR Corolla.