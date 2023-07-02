В Россию привезли автомобиль, который стал новым хитом в Европе 

Несмотря на проблемы с поставками машин из Европы некоторым «серым» дилерам все же удается привозить их в Россию из «Старого Света». На этот раз до нашего рынка доехал не просто «европеец», а самый продаваемый автомобиль в ЕС – Dacia Sandero.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в РФ ввезли несколько хэтчбеков «Сандеро» 2023 года выпуска. Это машины во вседорожной версии Stepway, оснащенные литровым бензиновым мотором на 90 лошадиных сил. Связку ему составляет бесступенчатый вариатор. Параллельный импортер оценил такие автомобили в 2 миллиона 47 тысяч рублей.

Главная особенность Dacia Sandero заключается в том, что именно эта модель является самым популярным автомобилем в Европе. Как в апреле, так и в мае 2023 года компактному румынскому хэтчбеку удавалось опередить по продажам Tesla Model Y и Volkswagen T-Roc.

В России Sandero выпускался и продавался как в простой, так и версии Stepway еще несколько лет назад. Правда это были совсем другие 5-дверки, построенные на старой платформе B0, тогда как новые Dacia Sandero созданы на более современной «тележке» CMF-B.

Что интересно, еще до февральских событий прошлого года Renault строили планы по выводу аналогичного автомобиля в продажу в России.

Им должен был оказаться безальтернативный кросс-хэтчбек Stepway, но обладающий собственным, более внедорожным дизайном, нежели его европейский аналог под брендом Dacia.