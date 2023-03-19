Показан новый Renault Sandero Stepway, который не достался России

Компания Renault долгое время готовила премьеру нового поколения моделей Logan и Sandero в России, однако в итоге она так и не состоялась. Предполагалось, что модели дебютируют летом 2022-го, но французский автогигант решил покинуть наш рынок. Как они должны были выглядеть до недавнего времени оставалось загадкой, часично разгадать которую удалось голландским журналистам.

Издание «Autoweek» опубликовало патентные изображения кросс-версии хэтчбека Sandero 3 поколения в российской итерации. Оказалось, что французы готовили для нашего рынка уникальный дизайн экстерьера этой модели, а также собственную моторную гамму.

Внешне российский Sandero Stepway должен был отличаться от своего аналога, продающегося в Европе под брендом Dacia, иной оптикой с отдельными «бровями» ДХО, а также задними фонарями с дополнительными секциями. Кроме того, машина могла получить другой капот, дверь багажника, собственные крылья и двери – плюс уникальный обвес.

В основе такого Sandero Stepway должна была лежать модульная архитектура CMF-B, которую готовили в том числе и для всех будущих моделей Lada. Причем обычной версии Sandero не планировалось – вариант Stepway оказался бы безальтернативным.

Разумеется, все наработки Renault для РФ, которые так и не увидели свет, не пропадут. Их предложат покупателям Бразилии. Модель, построенную на новой «тележке», локализуют в Южной Америке. Там же планируют начать производство перспективного 3-цилиндрового литрового бензинового «наддувного» мотора.