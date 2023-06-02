Хардкорный конкурент Land Cruiser GR Sport от Nissan показан на первых фото

Мы уже рассказывали о том, что Nissan работает над новой версией флагмана Patrol, которая должна навязать конкуренцию японскому вездеходу Toyota Land Cruiser GR Sport. Для автомобиля выбрали приставку к названию «Warrior», что переводится как «Воин». Накануне один из дилеров «Ниссан» в Австралии выложил в Сеть первые фотографии такого «Патрола».

В отличие от шпионских снимков, опубликованных в интернете ранее, внедорожник показан без камуфляжа и можно рассмотреть почти все элементы его экстерьера.

Спереди автомобилю достанется черная глянцевая радиаторная решетка, модернизированный бампер и слегка иные корпуса противотуманных фонарей.

Что касается кормы, то в этой части основные изменения затронут только форму диффузора сзади.

Впрочем, главные перемены, которые ждут Patrol в версии Warrior ориентированы не на его внешний облик, а на улучшенные внедорожные характеристики, позволяющие внедорожнику бросить вызов Toyota Land Cruiser GR Sport.

Первое, на что стоит обратить внимание, так это на покрышки Yokohama All-Terrain, а также на значительно выросший дорожный просвет. Предполагается, что Patrol Warrior будут ждать серьезные обновления механической части и элементов подвески.

При этом двигатель, похоже, останется прежним. В качестве него должен выступить 5,6-литровый V8 с непосредственным впрыском, обеспечивающий 405 лошадиных сил мощность и 560 Нм крутящего момента. Трансмиссия – семискоростная автоматическая.

Официальная премьера Nissan Patrol Warrior должна состояться в середине июня.