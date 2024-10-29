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ТОП-5 самых долговечных автомобилей исходит от одного и того же автопроизводителя

Он известен своей надежностью

Текст: Алексей Шмидт
Toyota Seqioua

Некоторые автомобильные бренды считаются надежнее других. И, согласно статистике, большинством машин с самым длительным сроком службы являются пикапы и внедорожники. Но еще интереснее то, что пять автомобилей, которые с наибольшей вероятностью преодолеют отметку в 400 тысяч км, выпускает один и тот же автопроизводитель.

По данным портала «iSeeCars», самые долговечные машины, которые наиболее самым высоким шансом достигнуть отметки пробега в 400 тысяч км, делает Toyota.

В ТОП-5 рейтинга вошли все пять представителей этой компании: Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Toyota 4Runner, Toyota Tacoma и Toyota Highlander Hybrid.

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В определении машин с наиболее высоким сроком службы журналисты опирались на анализ более 402 миллионов автомобилей. 

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Toyota Tundra. Фото: Toyota

Королем надежности был признан пикап Toyota Tundra. Утверждается, что он превосходит отметку пробега в 400 тысяч километров в 36,7% случаев. Совсем немного от него отстает внедорожник Sequoia – шансы, что он превысит цифру на одометре в 400 тысяч км равна 36,4%. 

Далее идет Toyota 4Runner с вероятностью преодоления заветного гандикапа в 26,8%, Toyota Tacoma (26,7%) и Toyota Highlander Hybrid (25,9%).

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Источник:iSeeCars
Фото:Toyota

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