Хардкорный Nissan Patrol Warrior готовится «отменить» Land Cruiser GR Sport: первые фото

В конце 2022 года компания Nissan анонсировала появление новой внедорожной версии своего флагманского внедорожника Patrol. Тогда сообщалось о том, что машина получит к названию приставку «Warrior» (в переводе «Воин»). Накануне такой автомобиль удалось подловить журналистам из Австралии, которые раскрыли о нем ряд неизвестных до сегодняшнего дня подробностей.

На выложенных в Сеть снимках Nissan Patrol Warrior предстал в плотном камуфляже, не позволяющим полноценно рассмотреть экстерьер новинки. Впрочем, ряд деталей заметен даже сквозь маскировку.

В сравнении с простым «Патролом» версии этой модели, ориентированной для бездорожья, достались немного другой передний бампер и радиаторная решетка, а также корпуса противотуманных фонарей и диффузор иной формы.

Задний бампер, судя по фотографиям, остался практически без изменений. Тогда как перемены сбоку свелись к появлению разве что нового дизайна колесных дисков, которые сильно отличаются от тех, что устанавливают на «внедорожную» версию пикапа Navara Warrior.

Вариант Warrior подразумевает под собой, прежде всего, улучшение внедорожных возможностей автомобиля, чтобы конкурировать по этому показателю с Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. Однако насколько большой окажется разница между простым «Патролом» и его «воинственной» модификацией пока неизвестно.

Ходят слухи, что машине достанется доработанное шасси с амортизаторами увеличенного диаметра и, вероятно, немного другие пружины.

Но одно можно сказать точно. Внедорожник сохранит под капотом стандартный 5,6-литровый атмосферный бензиновый V8, выдающий 405 лошадиных сил и 560 Нм. Связку ему составит 7-диапазонный «автомат».

Официальная премьера Nissan Patrol Warrior состоится в ближайшие месяцы.