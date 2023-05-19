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Хардкорный Nissan Patrol Warrior готовится «отменить» Land Cruiser GR Sport: первые фото

Официальный дебют такого «проходимца» состоится уже совсем скоро

Текст: Алексей Шмидт
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В конце 2022 года компания Nissan анонсировала появление новой внедорожной версии своего флагманского внедорожника Patrol. Тогда сообщалось о том, что машина получит к названию приставку «Warrior» (в переводе «Воин»). Накануне такой автомобиль удалось подловить журналистам из Австралии, которые раскрыли о нем ряд неизвестных до сегодняшнего дня подробностей.

На выложенных в Сеть снимках Nissan Patrol Warrior предстал в плотном камуфляже, не позволяющим полноценно рассмотреть экстерьер новинки. Впрочем, ряд деталей заметен даже сквозь маскировку.

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В сравнении с простым «Патролом» версии этой модели, ориентированной для бездорожья, достались немного другой передний бампер и радиаторная решетка, а также корпуса противотуманных фонарей и диффузор иной формы. 

Задний бампер, судя по фотографиям, остался практически без изменений. Тогда как перемены сбоку свелись к появлению разве что нового дизайна колесных дисков, которые сильно отличаются от тех, что устанавливают на «внедорожную» версию пикапа Navara Warrior.

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Вариант Warrior подразумевает под собой, прежде всего, улучшение внедорожных возможностей автомобиля, чтобы конкурировать по этому показателю с Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. Однако насколько большой окажется разница между простым «Патролом» и его «воинственной» модификацией пока неизвестно.

Ходят слухи, что машине достанется доработанное шасси с амортизаторами увеличенного диаметра и, вероятно, немного другие пружины. 

Но одно можно сказать точно. Внедорожник сохранит под капотом стандартный 5,6-литровый атмосферный бензиновый V8, выдающий 405 лошадиных сил и 560 Нм. Связку ему составит 7-диапазонный «автомат». 

Официальная премьера Nissan Patrol Warrior состоится в ближайшие месяцы. 

Фото:Carsguide

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