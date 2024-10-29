Шестое поколение Toyota RAV4 2026: что о нем известно

Toyota RAV4 пятого поколения приближается к возрасту плановой смены генерации. Машина поступила в продажу в 2019 году и пережила рестайлинг в конце 2021 года. В скором времени ее ждет переход в шестое поколение, появление которого запланировано на 2026 год.

Портал «Motor1» раскрыл все известные на сегодняшний день подробности о RAV4 2026, попутно показав, как этот автомобиль может выглядеть без камуфляжа.

Публичные тесты прототипов нового «РАВ4» еще не стартовали, а дизайн проекта находится под строгим секретом. Тем не менее, художники зарубежного портала уверены, что в шестой генерации бестселлер Toyota отойдет от последнего стиля бренда, примерив на себе более жесткий квадратный экстерьер, знакомый по моделям Tacoma и Saquoia.

Журналисты ожидают, что вседорожнику достанется более крупная решетка радиатора трапециевидной формы с вертикальной передней панелью, окруженной высокими узкими фарами.

Более квадратный стиль перенесется и на заднюю часть автомобиля, где расположатся строгие задние фонари, перетекающие на крылья.

Как будет выглядеть салон машины пока неизвестно, но, вероятно, он будет следовать планировке, установленной в других недавно выпущенных моделях Toyota (с большим центральным дисплеем, цифровой «приборкой» и множеством физических кнопок).

Недавно Toyota обновила седан Camry, отказавшись от негибридного двигателя в базовой версии. Ходят слухи, что то же самое произойдет и с новым RAV4.

Сегодня в гамме этой модели есть версия Hybrid с 2,5-литровым 4-цилиндровым ДВС и электромотором, которые будут перенесены в автомобиль шестого поколения с рядом обновлений, чтобы сделать силовую установку более эффективной.

Помимо нее у нового RAV4 будет подключаемая гибридная модификация с 2,5-литровым мотором и двумя электрическими двигателями вместо одного. Максимальная мощность этой системы сейчас составляет 302 лошадиные силы, а на разгон с места до 100 км/ч у машины уходит 5,5-секунды.

В продажу шестая генерация RAV4 поступит в начале 2026 года. Премьера кроссовера может состояться в течение следующего года.