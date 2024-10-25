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Новый Nissan Skyline станет кроссовером за 5 миллионов рублей мощностью 450 лошадиных сил

Инсайд из Японии

Текст: Алексей Шмидт
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Большинству фанатов Nissan название Skyline известно по серии спортивной легковушке, но одно время (с 2009 по 2016 год) этим именем звался кроссовер, впоследствии ставший Infiniti EX35. По новым слухам, японцы хотят возродить «Скайлайн», но уже исключительно в виде вседорожника, да еще и полностью электрического.

По данным журналистов «Best Car», следующая генерация Skyline будет представлять собой купеобразный  на 100-процентов «батарейный» кроссовер. Машина получит средние размеры, вытянувшись в длину на 4,6-метра, в ширину – на 1,8-метра и в высоту на 1,6-метра. Расстояние между осями кроссовера составит 2,8-метра, а вес будет равен 2,2 тоннам.

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Рендер кроссовера Nissan Skyline. Фото: Best Car

Инсайдеры пишут, что новый «Скайлайн» сможет похвастаться силовой установкой, заимствованной у другого электрического SUV компании Nissan. В качестве нее должен выступить силовой агрегат мощностью 450 лошадиных сил. Ассистировать ему будет как передний или задний привод, так и система полного привода (система e-4ORCE).

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Что интересно, изначально проект рассматривался как эксклюзивная модель для экспортных рынков, но теперь выяснилось, что продавать машину будут и в родной Японии.

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Рендер кроссовера Nissan Skyline. Фото: Best Car

В качестве ориентировочной цены машины источники называют сумму в 8 миллионов иен, что эквивалентно 5 миллионам рублей по действующему курсу. 

Источник:Best Car
Фото:Best Car

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