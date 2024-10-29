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Автосалонам предлагают ввести запрет на продажу растаможенных на физлиц авто

Все ради покупателей

Текст: Алексей Шмидт
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Российские автодилеры могут лишиться серьезной доли покупателей, если для них вступит в силу запрет на продажу автомобилей, которые растамаживаются на физлиц. Такой способ стал особенно популярным среди «серых» автосалонов, которые благодаря ему уходили от уплаты сборов. 

Как сообщает портал «Известия», накануне в Совете Федерации состоялся круглый стол, в рамках которого правительству было предложено запретить российским автосалонам продавать машины, растаможенные на физических лиц. Утверждается, что таким образом те лишают покупателей гарантии на эти автомобили.

В сопроводительном письме указано, что нововведение в законе может затронуть правила продажи товаров. В нем может появиться пункт, согласно которому автосалонам реализовывать в РФ машины по договорам, исключающим ответственность за качество транспортных средств, будет запрещено. 

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Кроме того, в России может вступить в силу еще одна поправка, обязывающая импортеров обеспечивать ремонт и обслуживание ввезенной ими в страну техники. 

Утверждается, что такими способами в РФ удастся навести порядок в сфере продаж новых автомобилей, где в последнее время недобросовестные продавцы пользуются «серыми» схемами ухода от ответственности за проданные товары. 

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Источник:Известия
Фото:Car and Driver

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