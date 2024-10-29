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Mitsubishi выведет на рынок компактный вседорожник-клон Renault Symbioz

Он появится в продаже в следующем году

Текст: Михаил Романченко
mitsubishi c suv 2025 teaser mk bd 1

Компания Mitsubishi готовит новый клон модели Renault для Европы. После Colt (Clio) и ASX (Captur) это будет компактный гибридный внедорожник с двигателем внутреннего сгорания в сегменте C, созданный на основе Symbioz. Машину запустят в 2025 году, как и близнеца электрического Scénic E-Tech, анонсированного ранее.

В конце 2023 года альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил, что Ampere (дочерняя компания группы Renault), специализирующаяся на электромобилях, будет выпускать компактный электрический внедорожник для Mitsubishi с 2025 года. Он станет близнецом Renault Scénic E-Tech, который будет собираться с ним в Дуэ. 

derive mitsubishi renault scenic 1

А сегодня производитель с тремя бриллиантами объявил, что внедорожник с двигателем внутреннего сгорания также будет добавлен в его европейскую линейку в сегменте C. По данным портала «L’Argus», речь идет о клоне модели Renault Symbioz.

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Продавать новинку будут в виде классического гибрида, так и в чисто бензиновой модификации. Под капотом машины ждут появления нового 3-цилиндрового двигателя Renault 1,2 TCe, работающего как в паре с электрическим двигателем, так и без него.

Официальная презентация такого вседорожника должна состояться в конце этого – начале следующего года.

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Источник:Largus
Фото:Mitsubishi

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