Прототип Xiaomi SU7 Ultra стал самым быстрым четырехдверным автомобилем на Нюрбургринге

Компания Xiaomi Auto объявила о том, что ее прототип SU7 Ultra проехал круг на трассе Нюрбургринг за 6:46.874, что сделало его самым быстрым в мире четырехдверным автомобилем на трассе.

Выполнение задания на «Северной петле» было для автопроизводителя из КНР непростым. Компания забронировала трек на 9 января и 10 октября. Однако 9 октября весь день шел дождь, а 10 октября были множественные внезапные ливни.

17 октября официальные лица Нюрбургринга организовали еще одну попытку для Xiaomi, но и она не увенчалась успехом из-за сильного дождя. 21 октября Xiaomi позаимствовала время между чартовыми площадками, однако снова потерпела неудачу по неизвестным причинам.

Наконец, 24 октября 28 октября официальные лица Нюрбургринга установили 1-часовое окно с 11:00 до 12:00. В компании намекнули, что рекордное время круга было достигнуто с первой попытки, а вечером руководство автодрома подтвердило, что это рекорд трассы для такого типа автомобиля.

Напомним, Xiaomi выпустила полностью электрический SU7 (свой первый автомобиль в истории) 28 марта. Сейчас он предлагается в трех версиях: Standard, Pro и Max, со стартовыми ценами от 215 900 юаней (30 200 долларов США) до 299 900 юаней (42 000 долларов США). Ожидается, что серийная версия SU7 Ultra будет стоить около 800 000 юаней (112 000 долларов США)

Оснащенный двигателем Xiaomi V8s, который развивает мощность 1138 кВт (1526 л.с.) при пиковой скорости 27 200 об/мин, прототип SU7 Ultra демонстрирует впечатляющую скорость. Он разгоняется до 100 км/ч всего за 1,97 секунды, а до 200 км/ч менее чем за шесть секунд. При этом его максимальная скорость превышает отметку в 350 км/ч.