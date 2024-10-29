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В Австралии воры украли 20 новеньких Honda Civic Type R 

Как им удалось запустить двигатели машин – неизвестно

Текст: Алиса Шашкова
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На прошлой неделе в Австралии произошло дерзкое преступление. Группа воров похитила только сошедшие с конвейера совершенно новые автомобили на сумму в 1,3 миллиона долларов (126 миллионов рублей). Все машины были вывезены со склада в порту Мельбурна. Из 45 украденных машин 20 оказались Honda Civic Type R.

Общий список моделей, помимо 20 «заряженных» Civic, которые были «уведены» из-под носа охраны порта, включил в себя: три кроссовера Skoda Kamiq, пять Skoda Kodiaq, VW Golf R, три Volkswagen Tiguan, три Skoda Superb, два Honda ZR-V, два Tank 300, Honda Accord, две Honda CR-V и пару Mercedes-Benz Sprinter. 

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Сообщается, что воры получили доступ к запертой парковке, а затем использовали один из Sprinter, чтобы отодвинуть бетонные баррикады с дороги. 

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Как им удалось завести автомобили, остается загадкой, так как неясно, получили ли они ключи или у них был какой-то высокотехнологичный трюк в рукаве.

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Кадры с камер видеонаблюдения с момента краж, опубликованные полицией Мельбурна

Как сообщает «CarsCoops», к 23 октября властям Мельбурна удалось вернуть 21 из 45 украденных машин. Но какие именно модели были найдены, а какие по-прежнему находятся в руках у преступников, не уточняется. 

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Источник:CarsCoops
Фото:Honda

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