В Австралии воры украли 20 новеньких Honda Civic Type R 

На прошлой неделе в Австралии произошло дерзкое преступление. Группа воров похитила только сошедшие с конвейера совершенно новые автомобили на сумму в 1,3 миллиона долларов (126 миллионов рублей). Все машины были вывезены со склада в порту Мельбурна. Из 45 украденных машин 20 оказались Honda Civic Type R.

Общий список моделей, помимо 20 «заряженных» Civic, которые были «уведены» из-под носа охраны порта, включил в себя: три кроссовера Skoda Kamiq, пять Skoda Kodiaq, VW Golf R, три Volkswagen Tiguan, три Skoda Superb, два Honda ZR-V, два Tank 300, Honda Accord, две Honda CR-V и пару Mercedes-Benz Sprinter.

Сообщается, что воры получили доступ к запертой парковке, а затем использовали один из Sprinter, чтобы отодвинуть бетонные баррикады с дороги.

Как им удалось завести автомобили, остается загадкой, так как неясно, получили ли они ключи или у них был какой-то высокотехнологичный трюк в рукаве.

Кадры с камер видеонаблюдения с момента краж, опубликованные полицией Мельбурна

Как сообщает «CarsCoops», к 23 октября властям Мельбурна удалось вернуть 21 из 45 украденных машин. Но какие именно модели были найдены, а какие по-прежнему находятся в руках у преступников, не уточняется.