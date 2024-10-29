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Инспектор ГАИ напомнил водителям о том, как безопасно ездить на машине в период минусовых температур

Важные советы, на которые стоит обратить внимание

Текст: Алексей Шмидт
PoliceLights

До наступления календарной зимы в России остается чуть больше месяца, но в большинстве регионов страны уже отмечается появление минусовых температур (как минимум ночью). Инспектор ГАИ дал небольшое интервью редакции Daily-Motor.Ru, в котором напомнил водителям о том, как безопасно управлять автомобилем в период минусовых температур.

Резкие перепады приводят к осложнению дорожных условий, поэтому автовладельцам следует быть особенно внимательными в этот период. В ГАИ напоминают, что первое, на что стоит обратить внимание автовладельцу в такое время, это на покрышки.

Использование летней резины в условиях минусовых температур способно привести к серьезной аварии, поскольку ее резиновый состав гораздо жестче, чем зимней, и не обеспечивает необходимого сцепления с дорогой. Причем как в случае с сухим асфальтом, так и с мокрым или обледенелым. 

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Дожидаться наступления зимнего периода (с 1 декабря), когда эксплуатация зимней резины является обязательной, в большинстве регионов России нельзя. При температуре менее плюс 7 градусов Цельсия протектор летних шин начинает затвердевать, чем способен спровоцировать аварийные ситуации на дороге. 

Помимо шин инспектор ГАИ советует водителям внести коррективы в манеру вождения и подстраивать ее под актуальные погодные и дорожные условия. 

В период минусовых температур следует быть особенно внимательными во время движения и стараться избегать резких маневров, способных привести к потере управления над транспортным средством, а также притормаживать перед пешеходными переходами заблаговременно. 

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Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Соцсети

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