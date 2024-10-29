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Новое поколение Toyota Yaris Cross – первые изображения и подробности

Кроссовер может перенять эстетику C-HR

Текст: Ростислав Архипов
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Компактный «паркетник» Toyota Yaris Cross обновился осенью 2023 года, так что сегодня автомобиль считается относительно «свежим». Но автомобильный мир движется очень быстро и многие уже готовы к тому, что у этой модели вскоре появится второе поколение. 

Художники «Digimods Design» дали собственные намеки на то, как может поменяться экстерьер Yaris Cross с переходом в следующую генерацию. А журналисты «Motor1» сопроводили эти изображения собственной информацией о новинке.

Как видно на получившихся рендерах, внешне второе по счету поколение субкомпакта «Тойоты» может перенять ряд эстетических решений у своего родственника C-HR. Сходство автомобилей заметно, если сравнить их передние части кузова.

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У нового Yaris Cross, показанного на неофициальных изображениях, фары разделены на два блока, где верхний отвечает за ДХО, а нижний за головной свет. 

Сзади машине может достаться фонари, напоминающие по дизайну Alfa Romeo Tonale, а также более громоздкий бампер и оквадраченные колесные арки.

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Ожидается, что в новом поколении Yaris Cross немного подрастет в размерах, предложив своим покупателям более просторные сидения заднего ряда (одно из слабых мест актуальной модели). 

Что в машине точно сохранится, так это гибридные силовые агрегаты, которые, вероятно, станут мощнее и эффективнее с точки зрения запаса хода на электротяге и экономичности. 

Официальный дебют нового Toyota Yaris Cross может состояться ориентировочно в 2026 году. 

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Фото:Digimods Design

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