Новейший рамный пикап Kia Tasman представлен официально

Корейский автопроизводитель Kia провел официальную премьеру своего нового рамного пикапа, получившего название Tasman. Машину показали в Тасмании, а также в Джидде (Саудовская Аравия).

Как и предполагалось ранее, Tasman будет представлять собой конкурента моделей Toyota Hilux, Ford Ranger и Isuzu D-Max. Машина получила брутальный внешний вид, характерными особенностями которого являются необычные пластиковые накладки на крыльях, высокий капот, мощный передний бампер и вместительный грузовой отсек.

Технические характеристики машины также оказались ожидаемыми. Пикапу достался 2,2-литровый турбодизельный 4-цилиндровый мотор. Это тот же агрегат, который находится под капотом большого кроссовера Sorento и кроссвэна Carnival.

В случае с этими неутилитарными моделями мощность двигателя составляет 201 лошадиную силу и 441 Нм крутящего момента, но в Tasman отдача ДВС будет увеличена до 210 л.с. Альтернативным вариантом машины оказалась версия с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 281 л.с. и 421 Нм.

В качестве трансмиссий в зависимости от рынка сбыта выступят как механическая коробка передач, так и 8-диапазонная АКПП.

В основе «Тасмана» лежит рамное шасси, которое способно работать как в заднеприводной, так и полноприводной версии (с возможностью его блокировки принудительным образом). Длина автомобиля составляет 5,4-метра, ширина – 1,9-метра, а расстояние между осями равно 3,3-метрам.

За счет высокого клиренса и продуманной конструкции кузова пикап способен преодолевать вброд водоемы глубиной до 800 мм на скорости 7 километров в час.

В продажу машина поступит в 2025 году, а ее производством будет заниматься завод Kia в Южной Корее.