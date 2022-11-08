«АвтоВАЗ» запатентовал деталь для новой Lada B-класса или Lada Niva 3

Компания «АвтоВАЗ» продолжает патентовать детали для обновленных либо полностью новых моделей Lada. Еще в августе 2022 года российский автогигант оформил права на дизайн дефлектора боковой панели приборов, который не принадлежит ни одному из актуальных автомобилей компании. Спустя месяц «вазовцы» отчитались о получении патента на облицовку комбинации приборов неназванной легковой модели, а затем на кнопку запуска двигателя с надписью Sport.

Теперь же российский автоконцерн запатентовал облицовку центральной панели приборов. Как и в случае с другими деталями выше, ни одной из существующих моделей Lada она не принадлежит.

По всей вероятности, облицовка может использоваться в проектах нового семейства Lada B-класса, либо Lada Niva 3 поколения.

Кузов седана Lada B-класса

Дебют первого проекта был запланирован на 2023 год, однако в итоге сроки премьеры пришлось скорректировать. В основе машин Lada B-класса, которые включат в себя сразу несколько кузовов: седан, универсал и кросс-универсал, будет лежать французская модульная платформа CMF-B, пережившая существенные доработки.

Что касается нового поколения внедорожника Lada Niva, то о нем пока ничего неизвестно.

Предполагалось, что новая «Нива» будет представлена в 2024 году, однако с выходом из проекта компании Renault «АвтоВАЗу» пришлось вносить серьезные коррективы в проект. Все это привело к тому, что в продуктовом плане российского автогиганта на ближайшие несколько лет в отличие от той же Lada B-класса новая Niva не значится.