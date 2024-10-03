В Голландии оценили новый Lada e-Largus

Компания «АвтоВАЗ» приступила к серийной сборке своей новой модели – электрической версии Largus. Автомобиль, получивший название e-Largus, стал объектом критики со стороны многих поклонников марки Lada из-за его базовой цены, начинающейся от 3 миллионов рублей. Но на машину обратили внимание не только на родине, а еще и за границей.

Голландский журнал «Autoweek» опубликовал статью, посвященную Lada e-Largus, в которой напомнил, что корни этой модели идут от европейской Dacia. Daily-Motor.Ru специально для наших читателей перевел ее на русский язык:

«Теперь Lada подключается к розетке. Раньше она делала это в небольших масштабах, но отныне компания представила электромобиль, который будут выпускать массово. Это Lada e-Largus, автомобиль, который в глубине носит шильдик Dacia.

Многие голландцы помнят Lada как бренд, который продавал недорогие автомобили с устаревшими технологиями. За те более чем десять лет, что Lada больше не представлена в Нидерландах, компания получила дальнейшее развитие. На родине, в России, уже много лет как закончились времена моделей Riva/2100, Samara и 110/111/112. Впрочем, Lada по–прежнему продает там слегка модернизированную версию старой Niva под названием Niva Legend.

Как и Dacia, у Lada есть модели с технологиями, заимствованными у Renault. К примеру, таким был Xray. Но вскоре в российских автосалонах появится машина, которая еще больше похоже на Dacia – это e-Largus.

Обычный Lada Largus представляет собой не что иное, как Dacia Logan MCV первого поколения, на котором россияне переклеили фирменные значки. Именно эта модель вскоре получит полностью электрическую версию.

Батарейный универсал оснастят электродвигателем, максимальная мощность которого составит 163 лошадиные силы. Звучит многообещающе. Однако его номинальная отдача окажется гораздо ниже – 68 л.с. Дистанцию от 0 до 100 км/ч автомобиль будет преодолевать менее чем за 10 секунд, что сделает его самым быстрым «Ларгусом» в мире. Вот только водителю при всем этом придется довольствоваться максимальной скоростью в 145 километров в час.

Что еще более важно в этом проекте – это запас хода. Зависеть он будет от той версии, которую выберете. Комбинация аккумулятора емкостью 45,7 кВт/ч, установленного там, где раньше был бензобак, и второй батареи под капотом на 15,3 кВт/ч, по данным «АвтоВАЗа» обеспечит e-Largus запас хода в 420 километров, но в самой простой версии придется довольствоваться дальнобойностью на уровне 320 км.

Стартовая цена машину в России составит 28 тысяч 400 евро, включая государственную субсидию. Это недешево. Для сравнения, самый простой «Ларгус» с бензиновым двигателем стоит в России менее 16 тысяч евро».