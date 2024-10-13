Новый кроссовер Lada, построенный на базе Vesta. Выяснились свежие подробности

Впервые о разработке кроссовера, который будет построен на платформе Lada Vesta, стало известно несколько лет назад. Впоследствии «АвтоВАЗ» подтвердил наличие такого проекта в своем портфолио, но вдаваться в подробности о нем до премьеры машины традиционно не планирует.

Впрочем, недавно в Сети завирусились фотографии первых тестовых прототипов таких машин, которые уже выехали на дорожные испытания в виде мулов, что говорит о приближении их официального дебюта.

Тестовый прототип кроссовера Lada Vesta

Подтвержденных подробностей о новинке Lada пока нет, однако инсайдеры уверяют, что кроссовер на базе Vesta будет обладать длиной около 4500 мм, а также расстояние между осями свыше 2,6-метров.

Сейчас машина проходит под кодовым обозначением B-Plus Cross, но это название точно не перекочует в серийную версию. В качестве вариантов для имени новинки «АвтоВАЗа» могут выступить целый список наименований: от Alta до Xtour, XRave и других.

Об агрегатной линейке машины известно ровным счетом ничего, но учитывая, что автомобиль позиционируется как потенциальный флагман «АвтоВАЗа» ему может достаться 1,8-литровый бензиновый атмосферный двигатель Evo, который сопряжен с китайской 6-скоростной МКПП или вариатором.

Точные даты премьеры новинки засекречены, но несколько дней назад президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов дал интервью российской прессе, где намекнул на появление кроссовера на базе «Весты» уже в 2025 году.