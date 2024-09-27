Владельцы Lada Niva Travel теперь умеют устанавливать на свои внедорожники круиз-контроль

Российские умельцы способны практически на все, чтобы не платить за это деньги дилеру. Так, к примеру, недавно выяснилось, что обладатели внедорожников Lada Niva Travel научились самостоятельно дооснащать свои машины системой круиз-контроля.

По данным издания «Лада.Онлайн», в Lada Niva Travel ограничитель скорости и «круиз» можно приобрести в заводском варианте автомобиля, но исключительно в вариантах Luxe, Black и KHL. Однако как минимум одному из владельцев такого внедорожника (в варианте Comfort24) удалось поставить круиз-контроль и ограничитель на собственную «Ниву Тревел» без участия дилера.

Как утверждает российский онлайн-журнал, для этого умелец приобрел оригинальный правый подрулевой переключатель от Lada Granta, а также других моделей компании с «круизом» и интегрировал его в свою машину.

Это уже не первый случай, когда владельцы автомобилей «АвтоВАЗ» самостоятельно дорабатывают собственные машины. Ранее сообщалось, что обладатели моделей Lada Vesta и Lada Xray для улучшения вентиляции в салоне доукомплектовывают свои автомобили задними воздуховодами, заимствованными у немецких машин VW Passat (B8).

По их словам это позволяет заметно улучшить микроклимат в салоне машины, в которой такие дефлекторы не предусмотрены конструкцией.