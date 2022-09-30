Стало известно, когда у седана Aurus Senat появится удлиненная версия Long

Производство седанов Aurus Senat в Елабуге стартовало весной 2021 года. До 2022 года с конвейера сошло более 350 единиц гражданских люксовых четырехдверок. Планы по обновлению модели были связаны с 2024 годом. Примерно тогда же у модели должна появиться новая удлиненная версия с приставкой к названию Long.

Как рассказали журналистам в ходе специального мероприятия представители Aurus. Теперь обновление «Сената» и дебют модификации Long отодвигается на 2025 год, но производство модели продолжен вестись на том же предприятии, что и раньше – в Елабуге.

Пока же удлиненный Senat Long сходит с конвейера ФГУП НАМИ в мелкосерийном тираже. Такие автомобили недоступны для частных покупателей. Длина такого седана составляет 6130 мм. Таким образом, «растянутая» четырехдверка длиннее стандартного «Сената» на 500 мм.

В салоне автомобиля установлена внутренняя перегородка, за которой располагаются два отдельных кресла, как и у простой модели. Благодаря средней вставке в 50 см инженерам Aurus удалось увеличить пространство для пассажиров заднего ряда.

Какие изменения готовятся для модели с ее обновлением пока информации нет, но эти обновления в будущем должны перекочевать и на другие автомобили компании, включая минивэн Arsenal, а также недавно представленный кроссовер Komendant.

Цены на актуальную версию седана Senat сейчас начинаются с отметки в 36 миллионов 600 тысяч рублей, тогда как средняя стоимость этой модели составляет 38 миллионов 300 тысяч рублей.