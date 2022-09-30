Новый люксовый российский кроссовер Aurus Komendant: раскрыты все подробности и цены

Компания Aurus расширила список своих моделей. К седану Senat и минивэну Arsenal присоединился большой кроссовер, получивший название Komendant.

Дизайн автомобиля не оказался сюрпризом. Как он будет выглядеть стало известно еще в 2020 году, когда Aurus оформил патент на его внешний облик.

В основу «Коменданта» легла Единая модульная платформа (ЕМП). Длина кроссовера составила 5380 мм, ширина – 2004 мм, высота – 1820 мм, а размер колесной базы оказался равен 3100 мм. Таким образом, с точки зрения габаритов Aurus Komendant оказался близок к Rolls-Royce Cullinan и Cadillac Escalade.

Внешне новинка «Аурус» сильно напоминает тот же Senat, однако отличается от своего родственника в кузове седан иными панелями передней части кузова, а также собственными фарами и капотом.

А вот внутри автомобиля разницы между моделями российского премиального автопроизводителя практически не найти. «Коменданту» досталась та же передняя панель, что и другим моделям компании, а также аналогичный селектор автоматической трансмиссии и кнопки с рукоятками. Материалы отделки салона кроссовера включили в себя натуральную кожу и деревянный шпон.

Во всех версиях Aurus Komendant будет иметь исключительно 2-рядный интерьер, однако на выбор покупателей предложат конфигурацию заднего ряда, который может быть как простым 3-местным диваном, так и раздельными «капитанскими» креслами.

С точки зрения «техники» Komendant оказался схож с другими моделями Aurus, получив под капот гибридную силовую установку на базе 4,4-литрового мотора V8. Ее мощность равна 598 лошадиным силам, а крутящий момент – 880 Нм. Трансмиссия – 9-диапазонный «автомат» KATE, в который встроили синхронный электромотор, выдающий 63 лошадиные силы.

Единственная разница между новым кроссовером и другими «Аурусами» скрывается в области подвески, которая вместо пружинной является пневматической. Клиренс модели в «стоковом» положении равен 230 мм, однако его можно как увеличить до 260 мм, так и снизить до 215 мм.

Сколько будет стоить Aurus Komendant уже известно. Что интересно, кроссовер, вопреки прогнозам, оказался даже дешевле седана. За него будут просить от 33 миллионов 700 тысяч рублей. Четырехдверка Aurus Senat, напомним, сейчас стоит минимум 36 миллионов 600 тысяч рублей.