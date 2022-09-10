«АвтоВАЗ» запатентовал новую деталь интерьера Lada Niva-3

Несмотря на то, что все работы по проекту нового поколения внедорожника Lada Niva, который «АвтоВАЗ» готовил совместно с Renault, сейчас заморожены, российский автогигант приступил к регистрации прав на дизайн ряда элементов интерьера этой модели.

В открытой базе Роспатента появились изображения нескольких салонных компонентов, которые планировалось использовать в Niva-3.

Речь идет о декоративном канте передней панели, которому предстояло обрамлять комбинацию приборов, а также мультимедийную систему перспективного внедорожника. Ранее «вазовцы» получили охранные документы на другую деталь салона новой «Нивы» – дефлекторы обдува, выполненные в круглой форме.

Декоративный кант Lada Niva-3. Фото: Роспатент

Напомним, Lada Niva-3 проектировалась на базе архитектуры Renault-Nissan-Mitsubishi под названием CMF-B. Планировалось, что на эту «тележку» в будущем переедут все Lada. В стартовой версии новый внедорожник должен был получить 5-дверный кузов. Ее выход планировался на 2024 год, а на 2025-2026 годы появление удлиненной модификации Lada Grand Niva.

Летом этого года компания Renault продала принадлежащий ей пакет акций концерна «АвтоВАЗ», а также передала собственный завод в Москве на баланс столичных властей. С недавних пор это предприятие носит название «Москвич» и до конца этого года должно наладить на своих мощностях выпуск целого ряда автомобилей, подробностей о которых пока нет.

Что касается перспектив проекта Lada Niva-3, то они пока носят неопределенный характер. Не исключено, что в конечном счете в «АвтоВАЗе» от него откажутся в пользу других, в том числе нового кроссовера Lada на базе Vesta, выпуск которого могут наладить в конце 2025-го – начале 2026 года.