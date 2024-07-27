Новая Hyundai Creta пользуется ажиотажным спросом

Рестайлинг кроссовера Hyundai Creta, состоявшийся в Индии в середине января, принес компании неожиданные коммерческие результаты. Всего за 6 месяцев реализации корейский бренд сумел продать более 100 тысяч единиц этого компактного «паркетника», а спрос на него достиг такой точки, что компания оказалась неспособна обеспечить наличие всех этих машин покупателей.

Интерес к обновленной «Крете» оказался настолько высок, что список ожидания автомобилей клиентами составил порядка 35 тысяч человек, а среднее время до доставки автомобилей сейчас составляет почти 3 месяца.

В своем сегменте новая Creta уже оставила позади таких бестселлеров как Suzuki Grand Vitara, Toyota Hyryder и Kia Seltos.

Что самое интересное, наибольший спрос приходится на дизельные версии «Креты», которые в России никогда не продавались. В Индии на такие варианты кроссовера устроили настоящую охоту. 1,5-литровые турбодизельные моторы на 116 лошадиных сил намного опережают по продажам модификации с бензиновыми атмосферными и «наддувными» двигателями.

В России Hyundai Creta официально не продается с 2022 года. Единственные варианты этого кроссовера сейчас ввозят к нам по параллельному импорту, но пока это не модели, пережившие рестайлинг, а дореформенные автомобили.