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Новый внедорожник Honda Passport показали на первых изображениях

Премьера – в ближайшие месяцы

Текст: Алексей Шмидт
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В середине июля Honda начала промо-компанию, адресованную новому поколению ее внедорожника Passport. Анонс включал в себя тизерное изображение этой модели, которое демонстрировало очертания основных деталей передней части машины, но сам кузов автомобиля был затемнен. Дизайнеры портала «SRK Designs» заинтересовались этой картинкой и благодаря ряду манипуляций в фотошопе показали, как будет выглядеть новый «Пасспорт» вживую. 

Автомобиль продемонстрировали как в обычном варианте, так и в версии TrailSport. Но различия между ними оказались минимальными. 

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Судя по итоговым рендерам, японский внедорожник получит гораздо более брутальную переднюю часть кузова, чем она была раньше.

Автомобиль оснастят переделанной радиаторной решеткой с крупными прорезями в виде шестиугольников, под которой расположится большая надпись «PASSPORT».

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Блоки дневных ходовых огней примут С-образный рисунок, а в версии TrailSport соответствующая графика оранжевым цветом появится внутри одной из секций «гриля». 

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Еще одной отличительной особенностью свежего «Пасспорт» должна стать рельефная форма капота машины, помимо которой ему достанется кардинальным образом переделанный передний бампер.

Никаких подробностей о технике автомобиля пока нет. Текущая генерация Passport продается на североамериканском рынке с 3,5-литровым бензиновым атмосферным мотором, соединенным с 9-скоростной автоматической трансмиссией. 

Презентация нового поколения Honda Passport состоится в ближайшие несколько месяцев. 

Фото:SRK Designs

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