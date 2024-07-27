Новый внедорожник Honda Passport показали на первых изображениях

В середине июля Honda начала промо-компанию, адресованную новому поколению ее внедорожника Passport. Анонс включал в себя тизерное изображение этой модели, которое демонстрировало очертания основных деталей передней части машины, но сам кузов автомобиля был затемнен. Дизайнеры портала «SRK Designs» заинтересовались этой картинкой и благодаря ряду манипуляций в фотошопе показали, как будет выглядеть новый «Пасспорт» вживую.

Автомобиль продемонстрировали как в обычном варианте, так и в версии TrailSport. Но различия между ними оказались минимальными.

Судя по итоговым рендерам, японский внедорожник получит гораздо более брутальную переднюю часть кузова, чем она была раньше.

Автомобиль оснастят переделанной радиаторной решеткой с крупными прорезями в виде шестиугольников, под которой расположится большая надпись «PASSPORT».

Блоки дневных ходовых огней примут С-образный рисунок, а в версии TrailSport соответствующая графика оранжевым цветом появится внутри одной из секций «гриля».

Еще одной отличительной особенностью свежего «Пасспорт» должна стать рельефная форма капота машины, помимо которой ему достанется кардинальным образом переделанный передний бампер.

Никаких подробностей о технике автомобиля пока нет. Текущая генерация Passport продается на североамериканском рынке с 3,5-литровым бензиновым атмосферным мотором, соединенным с 9-скоростной автоматической трансмиссией.

Презентация нового поколения Honda Passport состоится в ближайшие несколько месяцев.