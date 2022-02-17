«Лада Гранд Нива»: появились новые изображения

Согласно плану «Ренолюция», анонсированному еще в начале 2021 года, все перспективные модели брендов Lada и Dacia будут спроектированы на единой платформе CMF-B. Эта же «тележка» должна лечь и в основу нового поколения Niva, которая, если верить слухам, будет иметь удлиненную версию, способную уместить внутри до 7 человек. Сейчас она условно называется Grand Niva.

Независимые дизайнеры решили продемонстрировать собственное видение того, как будет выглядеть новый внедорожник «АвтоВАЗа», взяв за основу кроссовер Nissan X-Trail, хотя уже сейчас очевидно, что машина будет спроектирована с оглядкой на прототип Dacia Bigster.

Впрочем, даже если принять во внимание мнение художников, новая Lada практически наверняка будет сильно отличаться от любого своего донора, получив собственный внешний облик, выполненный в фирменном стиле марки.

Как можно наблюдать на рендерах, «Лада Гранд Нива» может обзавестись характерными X-образными выштамповками на боковинах, а также использовать аналогичное решение в передней части кузова.

Технически «Гранд Нива» и «Бигстер» должны оказаться идентичными автомобилями, поэтому будут включать в свою агрегатную линейку 1,2- и 1,3-литровые бензиновые турбомоторы. Первый уже присутствует на российском рынке – им комплектуют модели Renault. Связку двигателям составит вариатор.

Предполагается, что Lada Grand Niva расположится на стыке сегментов, став вершиной B-класса и самой доступной моделью в линейке класса C-SUV.

Новое поколение Lada Niva должны представить в 2024 году, тогда как удлиненную версию этой модели покажут годом спустя.