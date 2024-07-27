Раскрыты 5 наименее надежных автомобилей: владельцы советуют держаться от них подальше

Для большинства людей надежность – один из ключевых факторов при выборе того или иного транспортного средства. Причем чаще всего он гораздо более важен, чем ненужные опции или дополнительное оборудование.

Американская некоммерческая компания «Consumer Reports», специализирующаяся на исследованиях и защите прав потребителей, опубликовала список самых ненадежных автомобилей. Рейтинг создавался на основе опроса владельцев машин. Их просили рассказать о любых технических проблемах, с которыми они сталкивались после покупки автомобиля.

Jeep Wrangler

Самым «ломучим» в этом ТОП-е оказался внедорожник Jeep Wrangler. В отчете «CR» говорится, что такие машины постоянно выходят из строя (за последнее время было 3 отзыва), а самыми проблемными компонентами в их оснащении являются двигатель, рулевое управление и система подвески.

Jeep Grand Cherokee

Немногим лучше дела складываются у его родственника Jeep Grand Cherokee, который занял в этом анти-рейтинге второе место. Актуальное поколение этой модели накопило уже пять отзывных кампаний. Они затронули такие области как двигатель, подвеску, климат-контроль и электрику.

Volkswagen Jetta

Бронза досталась Volkswagen Jetta. Авторы исследования утверждают, что такие седаны подвержены проблемам с трансмиссией, рулевым управлением, тормозами, климат-контролем и электроникой.

Замкнули пятерку самых часто-ломающихся автомобилей Nissan Frontier (в России известен как Navara) с двумя отзывными кампаниями из-за проблем с трансмиссией, рулевым управлением, подвеской, климат-контролем, тормозами и электронными системами, а также Jeep Grand Cherokee L в котором слабыми местами были названы коробка передач, элементы шасси и электрика.