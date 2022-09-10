Кроссовер Lada на базе Vesta: первые подробности

Первые слухи о том, что компания «АвтоВАЗ» планирует расширить свою модельную линейку неким кроссовером, появились еще этим летом. Тогда единственной информацией о проекте было лишь то, что автомобиль будет спроектирован на платформе, которая сейчас используется в Lada Vesta. Теперь же стало известно, когда новый вседорожник Lada может встать на конвейер.

Комментируя перспективную разработку в ходе Восточного Экономического Форума 2022 года глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов отметил, что разработка модели начнется в самое ближайшее время.

При этом, учитывая, сколько обычно лет уходит у мировых автомобильных компаний на реализацию своих проектов, в качестве ориентировочных сроков завершения создания новой модели Lada эксперты называют конец 2025 года.

В основе нового кроссовера Lada будет лежать модульная архитектура модели Lada Vesta, которая, в свою очередь, сейчас имеет несколько кросс-модификаций.

Правда в каждом из этих случаев речь идет о слегка приподнятых седанах и универсалах, полный привод в которых не предусмотрен от слова «совсем». Будет ли он у перспективного «паркетника» российского автогиганта пока неизвестно.

Напомним, более ранние планы «АвтоВАЗа» по усилению своего присутствия в сегменте SUV были связаны с компанией Renault, которая предоставляла собственную платформу CMF-B для ее будущих разработок, в том числе для нового поколения Lada Niva.

С уходом французского автопроизводителя из России, а также выходом его из состава «АвтоВАЗа», вероятность реализации всех этих проектов стремится к нулю.

На сегодняшний день модельная линейка полноприводных внедорожников состоит исключительно из Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, построенных на давно устаревшей платформе времен СССР.