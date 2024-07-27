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Следующее поколение Mitsubishi Pajero: утилитарный внедорожник превратят в премиум

Опубликованы его новые неофициальные изображения

Текст: Алексей Шмидт
Копия 2026 Mitsubishi Pajero Render 45 1

Слухи о возвращении Mitsubishi Pajero (на некоторых рынках Montero) не утихают, а это значит, что с большой долей вероятности проект действительно находится в разработке и увидит свет в ближайшие несколько лет. Поняв это филиппинский дизайнер Энох Гонсалес взялся подготовку собственного видения такого автомобиля, нарисовав его реалистичные рендеры. Получившиеся изображения частично отсылают экстерьер машины к ее предыдущим поколениям.

Спереди азиатский художник наделил новый Pajero набором Т-образных светодиодов, большой радиаторной решеткой и упрощенной интерпретацией концепции Mitsubishi Dynamic Shield. 

Копия 2026 Mitsubishi Pajero Render 36 1

Профиль внедорожника получился не менее интригующим, обзаведясь прямыми линиями и классическими пропорциями для автомобилей этого класса, тогда как сзади на вертикальной двери багажника появился характерный выступ, представляющий собой имитацию чехла запасного колеса. 

Копия 2026 Mitsubishi Pajero Render 46

Дополнительные детали машины включили в себя появление у нового «Паджеро» потайных дверных ручек, которые часто являются прерогативой премиальных моделей. И это сделано неспроста.

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Ранее японские СМИ сообщали о том, что новый Pajero не только посягнет на территорию Toyota Land Cruiser, но и выйдет за пределы этого сегмента, направившись в категорию роскошных внедорожников.

Копия 2026 Mitsubishi Pajero Render 39

Автомобиль построят с оглядкой на свежий Infiniti QX80 и будущий Nissan Patrol нового поколения, но не исключен вариант, при котором машине достанется легковая платформа (CMF-C/D) от Misubishi Outlander.

Сроки запуска проекта до сих пор не объявлены, но инсайдеры считают, что новый Pajero появится ориентировочно в 2027 году. 

Фото:Behance

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