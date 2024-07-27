Следующее поколение Mitsubishi Pajero: утилитарный внедорожник превратят в премиум

Слухи о возвращении Mitsubishi Pajero (на некоторых рынках Montero) не утихают, а это значит, что с большой долей вероятности проект действительно находится в разработке и увидит свет в ближайшие несколько лет. Поняв это филиппинский дизайнер Энох Гонсалес взялся подготовку собственного видения такого автомобиля, нарисовав его реалистичные рендеры. Получившиеся изображения частично отсылают экстерьер машины к ее предыдущим поколениям.

Спереди азиатский художник наделил новый Pajero набором Т-образных светодиодов, большой радиаторной решеткой и упрощенной интерпретацией концепции Mitsubishi Dynamic Shield.

Профиль внедорожника получился не менее интригующим, обзаведясь прямыми линиями и классическими пропорциями для автомобилей этого класса, тогда как сзади на вертикальной двери багажника появился характерный выступ, представляющий собой имитацию чехла запасного колеса.

Дополнительные детали машины включили в себя появление у нового «Паджеро» потайных дверных ручек, которые часто являются прерогативой премиальных моделей. И это сделано неспроста.

Ранее японские СМИ сообщали о том, что новый Pajero не только посягнет на территорию Toyota Land Cruiser, но и выйдет за пределы этого сегмента, направившись в категорию роскошных внедорожников.

Автомобиль построят с оглядкой на свежий Infiniti QX80 и будущий Nissan Patrol нового поколения, но не исключен вариант, при котором машине достанется легковая платформа (CMF-C/D) от Misubishi Outlander.

Сроки запуска проекта до сих пор не объявлены, но инсайдеры считают, что новый Pajero появится ориентировочно в 2027 году.