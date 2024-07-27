Появились подробности о новом Nissan GT-R

17 лет назад Nissan выпустила суперкар GT-R. И это был настоящий прорыв. Машина включала в свое оснащение систему умного полного привода, которая казалась сложной на бумаге, но позволяла автомобилю быть очень быстрым. А еще он выглядел просто великолепно и мог похвастать множеством современных технологий.

Спустя столько невероятно успешных лет GT-R готовится покинуть конвейер, чтобы возродиться в будущем в виде нечто совсем иного. Подробности об этом проекте рассказал его глава Мэтью Уивер.

По словам топ-менеджера Nissan, давшего интервью журналистам портала «Top Gear», следующий GT-R будет иметь в своем дизайне «элементы Годзиллы». Уивер признался, что в такие проектах, как новый GT-R важно постараться «протащить знакомые клиентам детали», а дизайн машины должен соответствовать ее функциональности:

«Особенность GT-R заключается в том, что он должен быть эффективен во всех областях: в аэродинамике, скорости и производительности. GT-R никогда не побеждал в конкурсах красоты – это очень функциональная машина. Я помню, как работал над ее последним поколением. И тогда мы дневали и ночевали в аэродинамической трубе. С тех пор я больше ни разу ни делал ничего подобного ни с одним другим продуктом».

Руководитель проекта нового поколения GT-R пообещал, что добавить определенные элементы классического спорткара там, где это получится, но предупредил фанатов этой модели, что автомобиль сильно изменится по сравнению с поколением R35 с точки зрения скорости, прижимной силы и способностей проходить повороты.

Появления нового Nissan GT-R, которое, по слухам, окажется чистым электромобилем, оснащенным твердотельной батареей, ждут до 2030 года.