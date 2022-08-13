Стало известно, каким будет новый «Русский Хаммер» 

Официальная премьера нового внедорожника «Стрела», которого журналисты западных СМИ прозвали «Русским Хаммером», состоялась в середине 2021 года. Тогда было заявлено, что совместная разработка «Военно-промышленной компании» и «Конструкторского бюро молодежи» может послужить основой для целого семейства внедорожных автомобилей. Накануне о ней стали известны новые подробности.

Длина нового «Русского Хаммера» должна составить 5090 мм, ширина – 2350 мм, высота – 1995 мм. Колея будет равна 1900 мм, а клиренс – 270 мм. Эти характеристики позволят внедорожнику преодолевать брод глубиной до 1 метра.

Салон машины сможет вместить до пяти человек, причем на заднем ряду расположатся раздельные кресла. Кузов машины будет выполнен из стали с композитными элементами.

Ходовой прототип, показанный в прошлом году, имел независимую пружинную подвеску спереди и задний мост на рессорах. Впрочем, то был ходовой прототип, экспериментальную направленность в котором выдавало не самое лучшее качество сборки, поэтому не исключено, что ближе к серийному производству «Стрела» могла бы получить слегка иные конструкторские особенности.

Предполагается, что массовые «Русские Хаммеры» будут унифицированы с «ГАЗелью Next» и «Соболем Next». Этот факт подтвердился и в ходе презентации макета «Стрелы», который был оборудован двигателем, коробкой передач, элементами подвески и многими деталями интерьера, заимствованными у автомобилей «ГАЗ».

Ранее мы уже рассказывали о том, что в теории внедорожник «Стрела» мог бы занять место на конвейере «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, который с уходом Volkswagen Group пока пустует.

Впрочем, пока это только домыслы, не подкрепленные никакими официальными заявлениями.