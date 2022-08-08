Внедорожник «Стрела» может заменить в России «Фольксвагены» и «Шкоды»: подробности

Премьера бронеавтомобиля «Стрела» состоялась еще в 2020-м, а спустя год автомобиль привезли на форум «Армия-2021», но уже в гражданском исполнении без кузовной защиты. Машина представляла собой 5-метровый внедорожник, в основе которого лежала рама «ГАЗели-Некст», а в прессе ее сразу же нарекли «русским Хаммером». Пока автомобиль считается прототипом, но в следующем году имеет шансы стать серийным, причем его массовый выпуск может стать возможным благодаря уходу из России Volkswagen Group.

Разработкой «Стрелы» занимались Конструкторское бюро молодежи (КБМ), которые ранее отметились проектом спорткара «Крым». Но если спортивные родстеры вряд ли окажутся сильно востребованными среди покупателей, то отечественные вездеходы такого формата в нынешних реалиях вполне могут оказаться бестселлерами.

По оценкам экспертов, ориентировочный прайс на «Стрелу» в гражданской версии может составить порядка 2 миллионов рублей, что будет соответствовать текущим рыночным ценам на подобные автомобили. Причем конкурентов у дизельной «Стрелы» не окажется вовсе.

Учитывая, что внедорожник был построен на базе «газелевских» агрегатов, наиболее логичным вариантом можно считать постановка его на конвейер «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где с весны была прекращена контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda (компании объявили об уходе из России).

Впрочем, даже если это произойдет, то вряд ли в ближайшее время. На отладку всех процессов понадобится немало времени.

Напомним, в качестве двигателя для внедорожника «Стрела» был заявлен 2,8-литровый турбодизельный агрегат Cummins ISF, агрегатированный 6-скоростной МКПП российского производства.

Автомобиль мог похвастать наличием системы полного привода и «раздаткой» с понижающей передачей. Заявленная масса машины составляла 2600 кг, а показатель грузоподъемности был равен 900 кг.