Чудеса тюнинга: в России продают Ferrari за 300 тысяч рублей

Российские гаражные мастера умеют творить чудеса. И недавно этот тезис нашел очередное подтверждение. На продажу Армавире (Краснодарский край) выставили автомобиль ВАЗ-2110, который усилиями его владельца был переделан ни много ни мало в Ferrari.
На какую модель итальянской марки ориентировались тюнеры не уточняется, но наличие открытого верха намекает на вариант Spider. Описание к объявлению содержит следующую информацию:
Учитывая, что техническая часть машины осталась стоковой, под капотом «десятки», переделанной в «Феррари», находится «вазовский» 1,5-литровый мотор, работающий в тандеме с механической коробкой передач.
Мощность двигателя составляет 78 лошадиных сил, а привод не задний, как в случае с Ferrari, а передний.
За свою машину ее нынешний владелец хочет выручить всего 290 тысяч рублей.