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Чудеса тюнинга: в России продают Ferrari за 300 тысяч рублей

Вот только это совсем не итальянский спорткар, а вазовская «десятка»

Текст: Алиса Шашкова
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Российские гаражные мастера умеют творить чудеса. И недавно этот тезис нашел очередное подтверждение. На продажу Армавире (Краснодарский край) выставили автомобиль ВАЗ-2110, который усилиями его владельца был переделан ни много ни мало в Ferrari. 

На какую модель итальянской марки ориентировались тюнеры не уточняется, но наличие открытого верха намекает на вариант Spider. Описание к объявлению содержит следующую информацию:

«Авто для удовольствия. Произведен только внешний тюнинг. Вся механика без изменений. ПТС, СТС, номера на руках. Арестов, ограничений нет. Регистрация изменений обойдется 70-100 тысяч рублей. Возможна доставка в любую точку России».

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Учитывая, что техническая часть машины осталась стоковой, под капотом «десятки», переделанной в «Феррари», находится «вазовский» 1,5-литровый мотор, работающий в тандеме с механической коробкой передач.

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Мощность двигателя составляет 78 лошадиных сил, а привод не задний, как в случае с Ferrari, а передний. 

За свою машину ее нынешний владелец хочет выручить всего 290 тысяч рублей. 

Фото: john 700

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