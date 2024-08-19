Чудеса тюнинга: в России продают Ferrari за 300 тысяч рублей

Российские гаражные мастера умеют творить чудеса. И недавно этот тезис нашел очередное подтверждение. На продажу Армавире (Краснодарский край) выставили автомобиль ВАЗ-2110, который усилиями его владельца был переделан ни много ни мало в Ferrari.

На какую модель итальянской марки ориентировались тюнеры не уточняется, но наличие открытого верха намекает на вариант Spider. Описание к объявлению содержит следующую информацию:

«Авто для удовольствия. Произведен только внешний тюнинг. Вся механика без изменений. ПТС, СТС, номера на руках. Арестов, ограничений нет. Регистрация изменений обойдется 70-100 тысяч рублей. Возможна доставка в любую точку России».

Учитывая, что техническая часть машины осталась стоковой, под капотом «десятки», переделанной в «Феррари», находится «вазовский» 1,5-литровый мотор, работающий в тандеме с механической коробкой передач.

Мощность двигателя составляет 78 лошадиных сил, а привод не задний, как в случае с Ferrari, а передний.

За свою машину ее нынешний владелец хочет выручить всего 290 тысяч рублей.