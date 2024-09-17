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В США продают псевдотанк, сделанный из Chevrolet

Он стоит 775 тысяч рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Чего только не создают умельцы в своих гаражах по всему миру. И иногда их творения отправляются на продажу, где будоражат умы общественности.

Так произошло недавно в США, где некий Владимир предлагает купить у него гусеничный фургон, в основе которого лежит автомобиль Chevrolet Astro 1991 года выпуска.

Продавец заявляет, что кузов машины располагается на изготовленной под заказ раме и гусеничной системе. Автомобиль идеально подходит для езды по снегу и песку, а также оснащен мотором V6 TBI (на 4,6-литра от GM) с приводом от гидравлического насоса, который передает крутящий момент на два приводных двигателя. 

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Внешне и внутри машина выглядит посредственно. У нее слегка провис потолок и много пятен на ковролине неизвестного происхождения. А еще у фургона на гусеницах нет рулевого колеса. Чтобы заставить этот «псевдотанк» поворачивать придется использовать пару джойстиков. 

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В объявлении продавец заявляет, что кузов фургона легко снимается с рамы, а значит может быть заменен на любой другой, подходящий по размеру. Внутри автомобиля предусмотрено 5 мест, но при необходимости можно установить дополнительный ряд сидений для восьми человек. 

Что самое интересное, стоит эта штука отнюдь недешево. За автомобиль, на котором, очевидно, нельзя будет выехать на общественные дороги, его владелец просит 8 тысяч 500 долларов. При пересчете на российскую валюту это около 775 тысяч рублей. 

Фото:Соцсети

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