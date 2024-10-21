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Один из 250 экземпляров Lancia Delta Integrale Evo 2 уйдет с молотка в Париже

Легендарный хэтчбек хотят продать на аукционе за сумму от 10 до 15 миллионов рублей

Текст: Ростислав Архипов
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В предстоящий выходные в Париже на аукционе, организованном компанией Artcurial в продажу поступит один из 250 выпущенных экземпляров Lancia Delta Integrale Evo 2 Edizione Finale 1996 года. 

Машина входящая в ограниченную серию, выпускалась с 1995 по 1996 годы и обладала нумерацией, оснащением и рядом уникальных деталей, которые позволяли ей выделяться на фоне остальных.

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Lancia Delta Integrale Evo 2 Фото: Artcurial

Все автомобили были окрашены в цвет Rosso Amaranto с напечатанными сине-желтыми полосами Турина, а экстерьер таких 5-дверок дополнялся 16-дюймовыми колесами Speedline антрацитового цвета. 

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Lancia Delta Integrale Evo 2 Фото: Artcurial

Внутри Lancia Delta Integrale Evo 2 Edizione Finale выделялся наличием сидений Recaro, обитых черной алькантарой, рулевым колесом Momo Corse, педалями OMP и алюминиевой подставкой для ног. 

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Lancia Delta Integrale Evo 2 Фото: Artcurial

Автомобиль, выставленный на торги, является 89-м экземпляром ограниченной серии. Машина увидела свет в 1996 году и оставалась у своего первого владельца вплоть до 2011 года.

С тех пор машина накатала 147 тысяч километров и успела перейти к ее нынешнему обладателю, который спустя почти 10 тысяч км отреставрировал ее и теперь собирается продать автомобиль на аукционе по цене от 100 до 150 тысяч евро (примерно 10 – 15 миллионов рублей по текущему курсу). 

Фото:Artcurial

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