В Сети показали новый «Москвич» 2022 года на базе кроссовера Sehol X6

Согласно слухам, партнером компании «КамАЗ» по запуску производства автомобилей на Московском автомобильном заводе (он же «Москвич») станет китайская JAC. В начале лета формально эта информация была подтверждена выпуском слайдов, на которых «Москвичи» повторяли дизайн моделей JAC Sehol. Впрочем, позже пресс-служба Камского автозавода не подтвердила информацию о сотрудничестве с JAC, но, как говорится, осадок остался.

Накануне мы рассказывали о кроссовере «Модель I», который может оказаться клоном JAC Sehol E10X и JAC Sehol X4, а сегодня речь пойдет о «Модели II».

Судя по выложенным в Сеть в июле фирменным картинкам, второй кроссовер «Москвич» окажется родственником JAC Sehol X6. В его основе лежит уже ушедший с российского рынка JAC S5.

Длина китайской модели составляет 4505 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1698 мм. Размер колесно базы равен 2660 мм.

Таким образом, заявленные для «Модель II» габариты оказались чуть больше, чем у исходника (примерно на 5 мм по всем параметрам).

На китайском рынке Sehol X6 продается с полуторалитровым 150-сильным бензиновым мотором (210 Нм). Связку ему составляет пятиступенчатая МКПП или 6-диапазонный «робот».

Заявленные в середине лета «КамАЗом» характеристики в целом повторяют оснащение Sehol X6, но гипотетически новый кроссовер «Москвич Модель II» имеет на 10 Нм крутящего момента, чем исходник.

На китайском рынке JAC Sehol X6 считается ультрабюджетной моделью и продаётся по ценам от 79 тысяч 900 до 114 тысяч 900 юаней. При пересчете на российскую валюту это около 750 – 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Подтвердятся ли слухи о том, что «Москвичами» станут «Джаки», узнаем уже этой осенью, когда на столичном заводе начнется производство первых машин нового-старого бренда.