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Стало известно, как будут называть новые «Москвичи» 

Машинам, как и их родственникам по конвейеру, достанется цифровой индекс

Текст: Алексей Шмидт
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«Москвич» готовится к дебюту еще одной модели в своем обновленном модельном ряду. И хотя компания еще официально не сообщила, как она будет называться, документы российского патентного ведомства свидетельствуют о том, что московский автозавод совсем недавно зарезервировал имя «Москвич 5». 

Предполагается, что этим автомобилем окажется совершенно новая модель, которая будет основана на китайском кроссовере JAC X6 или JAC X7, но с измененным названием.

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Помимо «Москвича 3» и его электрической версии россиянам предложат еще одну новую модель в виде «Москвича 6», которая, как ожидается, будет представлять собой стильный лифтбек, оснащенный более мощным двигателем. 

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Судя по последней информации, в нем задействуют полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 184 лошадиных силы и 300 Нм крутящего момента, работающий в паре с роботизированной трансмиссией.

Что касается «Москвича 5», то он, скорее всего, будет опираться на тот же мотор, но с меньшей мощностью 150 или 174 лошадиных силы соответственно, и крутящим моментом между 230 и 280 Нм. Что за трансмиссия составит ему связку неизвестно, но ходят разговоры, что это будет «механика».

Официально подтвержденной информации о технической стороне как «Москвич 5», так и «Москвич 6» пока нет от слова «совсем», но ждать ее появления осталось недолго. Премьеру обе модели собираются справить уже в этом году. 

Источник:Автопоток

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