Стало известно, как будут называть новые «Москвичи» 

«Москвич» готовится к дебюту еще одной модели в своем обновленном модельном ряду. И хотя компания еще официально не сообщила, как она будет называться, документы российского патентного ведомства свидетельствуют о том, что московский автозавод совсем недавно зарезервировал имя «Москвич 5».

Предполагается, что этим автомобилем окажется совершенно новая модель, которая будет основана на китайском кроссовере JAC X6 или JAC X7, но с измененным названием.

Помимо «Москвича 3» и его электрической версии россиянам предложат еще одну новую модель в виде «Москвича 6», которая, как ожидается, будет представлять собой стильный лифтбек, оснащенный более мощным двигателем.

Судя по последней информации, в нем задействуют полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 184 лошадиных силы и 300 Нм крутящего момента, работающий в паре с роботизированной трансмиссией.

Что касается «Москвича 5», то он, скорее всего, будет опираться на тот же мотор, но с меньшей мощностью 150 или 174 лошадиных силы соответственно, и крутящим моментом между 230 и 280 Нм. Что за трансмиссия составит ему связку неизвестно, но ходят разговоры, что это будет «механика».

Официально подтвержденной информации о технической стороне как «Москвич 5», так и «Москвич 6» пока нет от слова «совсем», но ждать ее появления осталось недолго. Премьеру обе модели собираются справить уже в этом году.