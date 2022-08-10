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Новый «Москвич» 2022 года на базе кроссовера JAC S4: подробности

От: Алексей Шмидт
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О планах компании JAC привезти в Россию новый кроссовер S4 стало известно еще в начале 2022 года. С тех пор автомобиль успел получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющее начать его продажи на российском рынке. Впрочем, до дилеров китайский «паркетник» так и не доехал и с тех пор никакой информации о нем не было.

На фоне слухов о том, что возрожденные «Москвичи» будут «Джаками», мы решили напомнить оснащение «поднебесного» кроссовера, который на родине продаётся под названием JS4/X4, а в России недавно засветился на слайдах под наименованием «Модель I».

Как известно, на «КамАЗовской» презентации фигурировало сразу две версии Москвич «Модель I» – электрическая и бензиновая. Первая является «батарейным» близнецом JS4/X4 и известна в КНР под индексом E40X. 

Автомобиль по габаритам представляет собой аналог Kia Seltos. Как в электрическом, так и бензиновом исполнениях его мощность равна 150 лошадиным силам, однако крутящий момент в первом случае составляет 340 Нм, а во втором – 210 Нм. 

Что интересно, в российской интерпретации «батарейному» варианту JS4/X4, который показали на презентации «Москвичей», урезали не только мощность до 100 лошадиных сил, но и запас хода, который у оригинала составляет 420 км по циклу NEDC, тогда как у электрической «Модели I» был заявлен на отметке в 400 км. 

Что касается бензинового варианта этого кроссовера, то для него заявили и вовсе два мотора: 1,6-литровый «атмосферник» на 120 «сил» и полуторалитровый турбомотор на 140 л.с. В Китае последний выдает на 10 лошадиных сил больше, а первой в линейке JS4/X4 не представлен от слова совсем.

Напомним, ранее компания «КамАЗ» (технологический партнер «Москвича») опровергла достоверность слитых в Сеть слайдов с презентации, отметив, что изображенные на них автомобили представляют собой лишь примерное видение того, какими будут модели Московского автомобильного завода. 

Не лукавит ли руководство Камского автозавода узнаем уже этой осенью, когда с конвейера экс-предприятия Renault в столице начнут сходить первые автомобили возрожденного советского бренда. До конца года их количество должно составить 600 единиц, 200 из которых окажутся электрическими.

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