Так JAC или не JAC? Появилось странное опровержение о новых автомобилях «Москвич»

На этой неделе московская мэрия и компания «КамАЗ» заключили партнерское соглашения, в рамках которого помогать собирать автомобили новоиспеченному заводу «Москвич» в столичных Текстильщиках будет Камский автозавод. В ходе мероприятия были показаны слайды будущих «Москвичей», в дизайне которых угадывались черты модельной линейки китайского автопроизводителя JAC («КамАЗ» связывают с ним партнерские отношения). Практически все без исключения СМИ предположили, что автомобилями «Москвич» станут перелицованные «Джаки», однако вскоре появилась опровергающая эти домыслы информация.

В комментарий как к нашей публикации, так и к заметкам других изданий, пришла пресс-служба «КамАЗа», уточнившая, что сделанные изданием «ТАСС» снимки слайдов модельного ряда «Москвичей» не демонстрируют дизайн будущих автомобилей.

Фото: “ТАСС”

«Представленные на стендах визуализированные образы автомобилей не являются прототипами и не имеют ничего общего с реальными моделями, которые будут выпускаться на Московском автомобильном заводе «Москвич», – говорится в опровержении пресс-службы Камского автозавода.

Спустя некоторое время идентичное заявление опубликовал и первоисточник информации – агенство «ТАСС».

Примечательно, но по какой причине на иллюстрациях, показанных топ-менеджерам возрожденного предприятия «Москвич», были продемонстрированы изображения модельного ряда JAC без шильдиков автопроизводителя, в «КамАЗе» не уточнили. Если китайский автопроизводитель не будет иметь отношение к «Москвичам», то куда логичнее было бы подготовить собственные силуэты еще не получивших названия моделей? Впрочем, ответ на этот вопрос мы вряд ли узнаем.

Что касается планов экс-завода Renault, ставшего в начале лета «Москвичом», то они остаются неизменными. В первый год производства предприятие планирует выпустить методом «отверточной» сборки порядка 600 машин, а в 2023-м нарастить этот показатель до 50 тысяч единиц.