Новый Moskvich E, который построят на оригинальной российской платформе: как он может выглядеть

В конце прошлого года автомобильный завод «Москвич» раскрыл собственные планы на ближайшие несколько лет. Согласно им, в будущем линейка отечественного автопроизводителя будет состоять не только из клонов китайских моделей, но и из моделей собственной разработки, в основу которых ляжет оригинальная российская платформа.

Одна из них – некий электромобиль, который получит тяговую батарею и электромотор, созданные в РФ. Как может выглядеть такая машина показал независимый дизайнер «Maks Aliskantof», приславший в редакцию Daily-Motor.Ru рендерные изображения автомобиля.

На компьютерной визуализации, продублированной в его аккаунте на «Behance», продемонстрирован электрический седан, получивший название «Moskvich E». Вот как сам автор описывает свой проект:

Судя по получившимся изображениям, оригинальный электрический «Москвич» позаимствует черты дизайна как у предыдущей линейки моделей компании, так и у современной, основанной на китайских моделях Sehol.

При этом фары для Moskvich E, выполненные в форме круга со светодиодной окантовкой, похоже, были вдохновлены представленным в прошлом году электромобилем «Амбер» от Московского Политеха.

Насколько итоговый проект «Москвича» окажется близок по дизайну к показанному автомобилю на рендерах узнаем не раньше конца 2025 года, когда столичный автозавод собирается представить одну из своих самых важных новинок.