Сколько может продержаться без капремонта большой кроссовер Москвич 8

Фото: Московский автомобильный завод «Москвич»

Большой 7-местный семейный кроссовер «Москвич 8» появился в продаже на российском рынке в середине 2025 года. Как и «Москвич 3», модель создана на базе автомобиля концерна JAC, однако в данном случае отправной точкой стал кроссовер Sehol X8 Plus.

Благодаря близкой технической базе можно оценить потенциальную надежность основных агрегатов — двигателя, коробки передач и подвески. При этом важно учитывать, что собственной статистики эксплуатации «Москвича 8» с большими пробегами пока недостаточно, поэтому выводы основаны в основном на опыте использования родственных моделей.

Под капотом «Москвича 8» установлен бензиновый турбированный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 174 лошадиные силы. Это современный мотор с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Такой тип конструкции обеспечивает хорошую отдачу и экономичность, но требует внимательного отношения к качеству масла, топлива и соблюдению регламента обслуживания.

Как и многие современные турбированные двигатели, этот агрегат чувствителен к перегреву и длительной работе под высокой нагрузкой. Особенно важно следить за состоянием системы охлаждения и не затягивать с заменой моторного масла. При спокойной эксплуатации и регулярном обслуживании ресурс двигателя может быть большим.

Опыт эксплуатации близких силовых агрегатов JAC и Sehol позволяет предположить, что пробег свыше 200 тысяч километров без капитального ремонта является вполне достижимым ориентиром, однако подтвержденной статистики именно по «Москвичу 8» пока нет.

Фото: Московский автомобильный завод «Москвич»

Отдельного внимания заслуживает система непосредственного впрыска. Со временем на подобных двигателях возможно образование отложений во впускном тракте, особенно при эксплуатации преимущественно в городе и на коротких поездках. Своевременное техническое обслуживание и использование качественного топлива помогают снизить вероятность подобных проблем.

Трансмиссия «Москвича 8» также связана с китайской моделью Sehol X8 Plus. В зависимости от версии автомобиль оснащается роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Такие трансмиссии обеспечивают быстрые переключения и хорошую топливную экономичность, но требуют исправной работы электроники и соблюдения правил эксплуатации.

Главные факторы риска для роботизированной коробки – частые пробки, длительное движение на малой скорости с постоянными переключениями и перегрев. При нормальной эксплуатации ресурс такой трансмиссии может быть значительным, но стоимость ремонта отдельных элементов обычно выше, чем у классической механической коробки.

Подвеска «Москвича 8» имеет традиционную для современных кроссоверов конструкцию. На больших пробегах основными расходными элементами, скорее всего, станут стойки стабилизатора, сайлентблоки, амортизаторы и ступичные подшипники. Их долговечность будет зависеть прежде всего от качества дорог и условий эксплуатации.

В целом «Москвич 8» имеет хорошие предпосылки для длительной эксплуатации благодаря проверенной китайской технической базе. Однако говорить о точно установленном ресурсе пока рано. Реальные показатели долговечности станут понятны после того, как на дорогах появится больше автомобилей с пробегами 150–200 тысяч километров. На сегодняшний день наиболее реалистичная оценка – около 200 тысяч километров и более при грамотном обслуживании, но без гарантии достижения этого показателя каждым автомобилем.

Что говорят владельцы

Машина продается гораздо меньшими объемами, чем ее прямые китайские конкуренты, поэтому реальных отзывов на нее (в отличие от того же Москвич 3) в открытом доступе немного (на популярном сайте Drom). В плюсах модели отмечают семиместный салон, простор, высокий клиренс, современное оснащение и хорошее соотношение характеристик с ценой.

При этом часть пользователей критикует жесткую подвеску, качество материалов отделки, удобство сидений и недостаточную мощность двигателя для крупного кроссовера.

Отдельные владельцы также обращают внимание на роботизированную коробку передач, которая вызывает вопросы по надежности и поведению в эксплуатации. При этом часть отзывов посвящена не столько самому автомобилю, сколько спорам вокруг его происхождения и цены относительно китайского аналога JAC Sehol X8.

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Кстати, накануне мы разбирали потенциальный ресурс другого, гораздо более популярного кроссовера Московского автомобильного завода – Москвич 3. И машина показала себя с точки зрения выносливости с неплохой стороны.