Возрожденные «Москвичи» будут китайскими: первые фото

В начале лета в России был возрожден легендарный советский бренд «Москвич». В качестве площадки для выпуска моделей под этой маркой выступит экс-завод Renault в столичных «Текстильщиках». С анонса перспективного проекта прошло больше месяца, но никаких подробностей о том, что за машины собираются собирать на «Москвиче», не было. Тем не менее, ходили слухи о возможном варианте партнерства с одним из китайских автоконцернов. И в итоге они подтвердились.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин посетил предприятие. В ходе визита градоначальнику продемонстрировали, какие модели могут встать на конвейер завода в ближайшее время.

Оказалось, что вся линейка «Москвича» будет представлять собой модели китайской марки JAC. В список автомобилей, которые встанут на конвейер первыми, входят три кроссовера и один седан, а также электромобиль. При этом когда планируется запуск их производства пока неизвестно.

Фото: ТАСС

Вся гамма моделей «Москвич», представляющих собой перелицованные китайские автомобили бренда JAC, пока не получила официальных названий. В слайде презентации московского завода, опубликованной изданием «ТАСС», машины носят наименования: Модель I (автомобиль с ДВС и электрический вариант), Модель II, Модель III и Модель IV.

Первая является кроссовером JAC JS4 и его электрической версией E40X, второй – «паркетник» JAC X6, третьей – спортивный седан Sehol A5 Plus, а четвертой – вседорожник JAC X7.

На первом этапе бывший завод Renault в Москве должен организовать крупноузловую сборку этих моделей, после чего приступить к процедуре более глубокой локализации. Помогать с выпуском перелицованных JAC «Москвичу» будет другой российский автогигант «КамАЗ».

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что большинство россиян не верят в проект возрождения «Москвичей».