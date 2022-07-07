ДомойАвтоновости сегодняВозрожденные «Москвичи» будут китайскими: первые фото

Возрожденные «Москвичи» будут китайскими: первые фото

От: Алексей Шмидт

В начале лета в России был возрожден легендарный советский бренд «Москвич». В качестве площадки для выпуска моделей под этой маркой выступит экс-завод Renault в столичных «Текстильщиках». С анонса перспективного проекта прошло больше месяца, но никаких подробностей о том, что за машины собираются собирать на «Москвиче», не было. Тем не менее, ходили слухи о возможном варианте партнерства с одним из китайских автоконцернов. И в итоге они подтвердились.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин посетил предприятие. В ходе визита градоначальнику продемонстрировали, какие модели могут встать на конвейер завода в ближайшее время.

Оказалось, что вся линейка «Москвича» будет представлять собой модели китайской марки JAC. В список автомобилей, которые встанут на конвейер первыми, входят три кроссовера и один седан, а также электромобиль. При этом когда планируется запуск их производства пока неизвестно.

8e2cdac1b58132bb0548826ad21366d0f56d4996
Фото: ТАСС

Вся гамма моделей «Москвич», представляющих собой перелицованные китайские автомобили бренда JAC, пока не получила официальных названий. В слайде презентации московского завода, опубликованной изданием «ТАСС», машины носят наименования: Модель I (автомобиль с ДВС и электрический вариант), Модель II, Модель III и Модель IV.

Первая является кроссовером JAC JS4 и его электрической версией E40X, второй – «паркетник» JAC X6, третьей – спортивный седан Sehol A5 Plus, а четвертой – вседорожник JAC X7. 

На первом этапе бывший завод Renault в Москве должен организовать крупноузловую сборку этих моделей, после чего приступить к процедуре более глубокой локализации. Помогать с выпуском перелицованных JAC «Москвичу» будет другой российский автогигант «КамАЗ».

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что большинство россиян не верят в проект возрождения «Москвичей». 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярные автомобильные вопросы:

В тренде:

Changan готовит новый кроссовер под брендом Shenlan

Компания Changan готовится расширить линейку моделей своего суббренда Shenlan, который пока включает в себя только один автомобиль. Новый кроссовер получит название C673. Изображения «паркетника»...

«АвтоВАЗ» выпустит кроссовер Lada на базе Vesta

Новых Lada Vesta не будет до 2023 года

«Барабанная» Lada Granta получила кондиционер и мультимедиа

В Японии резко подорожали подержанные автомобили

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+