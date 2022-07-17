Раскрыты характеристики автомобилей, которые могут стать «Москвичами»

В начале июня в Сети появилась первая иллюстрация того, как могут выглядеть новые «Москвичи», выпуском которых займется бывшее предприятие Renault в столице. А теперь в интернет утекли слайды, раскрывающие характеристики каждой из моделей.

План Московского автомобильного завода включает в себя выпуск четырех моделей, одна из которых будет полноценным электрокаром.

Речь идет о кроссовере с предварительным названием «Модель I», у которого также будет вариант с ДВС.

Длина вседорожника составит 4400 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1670 мм. Мощность «батарейного» кроссовера – 100 лошадиных сил, а запас хода будет равен 400 км.

Версия с двигателем внутреннего сгорания получит сразу два агрегата на выбор: 1,6- и 1,5-литровые моторы мощностью 120 и 140 л.с. соответственно. В качестве трансмиссий выступит как МКПП, так и вариатор.

Автомобиль «Модель II», судя по продемонстрированному изображению, будет также представлять собой SUV с длиной в 4500, шириной – 1855 и высотой – 1700 мм. Двигатель – 150-сильный бензиновый полуторалитровый турбомотор, агрегатированный МКПП или «роботом».

Седан с наименованием «Модель III», согласно слайдам будет иметь длину 4770 мм, ширину.– 1830 мм, высоту – 1500 мм, а под его капотом расположится 1,5-литровый турбомотор, выдающий 190 «сил». Ассистировать двигателю предстоит роботизированной коробке передач.

Замыкает линейку будущих «Москвичей» четвертый по счету кроссовер, представленный на слайде под именем «Модель IV». Он станет самой крупной моделью в линейке возрожденного российского бренда с габаритами: 4,8 x 1,9 x 1,8 метра. Для новинки заявлен 180-сильный бензиновый 1,5-литровый турбомотор, сочетающийся с «механикой» или «роботом».

Ранее в «КамАЗе» назвали утекшие в Сеть слайды с презентации будущих моделей «Москвич», на которых машины как две капли воды повторяют дизайн продукции китайского автогиганта JAC, предварительными и не имеющими ничего общего с реальными автомобилями, которые завод собирается выпускать на собственных мощностях.