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В Сети раскритиковали салон Lada Vesta NG

От: Алексей Шмидт
салон Lada Vesta NG

Компания «АвтоВАЗ» готовится к старту продаж обновленного семейства Lada Vesta, получившего к названию приставку NG. Лимитированная партия машин, собранная до февральских событий, уже начала поступать в распоряжение дилеров (каждому автосалону достанется по несколько машин). Вместе с ней в Сети стали появляться первые фотографии ранее засекреченного интерьера новой «Весты», который вызвал у многих комментаторов вопросы.

Паблик в социальной сети «VK» под названием «Lada Vesta – Плюсы и Минусы» опубликовал сразу несколько снимков: салон обновленной Vesta NG, Vesta актуального поколения, а также внутреннее убранство корейского седана Hyundai Solaris текущей генерации. Во всех трех можно заметить определенные сходства, однако основную критику вызвало даже не это.

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Сильнее всего досталось «Весте» за ручку селектора вариатора, заимствованную у Renault Fluence, которая с рестайлингом осталась такой же длины, что и раньше. Пользователи Сети даже сравнили ее с рычагом переключения передач в грузовиках «КамАЗ». 

«Ну да, а эта ужасная «кочерга» осталась. Ее надо было еще длиннее сделать», – посетовал один из читателей сообщества. 

При этом многим понравился новый блок управления климат-контролем, который перекочевал в новую «Весту» из кроссовера Renault Arkana.

«Вот по стилю только шайбы климата нравятся», – отметил к опубликованному посту другой комментатор. 

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Не обошли пользователи Сети и внушительную цену реформенной «Весты», за которую (согласно информации от дилеров) будут просить минимум 1 миллион 630 тысяч рублей (кузов седан в комплектации Luxe).

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«Лучше бы сделали доступнее по цене, оставив дизайн прежним, и занялись более тщательным подбором комплектующих и навесного оборудования. Ну или хотя бы убили «бич» в лице чудовищной сборки», – выразил свое мнение еще один читатель того же паблика. 

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