В Сети раскритиковали салон Lada Vesta NG

Компания «АвтоВАЗ» готовится к старту продаж обновленного семейства Lada Vesta, получившего к названию приставку NG. Лимитированная партия машин, собранная до февральских событий, уже начала поступать в распоряжение дилеров (каждому автосалону достанется по несколько машин). Вместе с ней в Сети стали появляться первые фотографии ранее засекреченного интерьера новой «Весты», который вызвал у многих комментаторов вопросы.

Паблик в социальной сети «VK» под названием «Lada Vesta – Плюсы и Минусы» опубликовал сразу несколько снимков: салон обновленной Vesta NG, Vesta актуального поколения, а также внутреннее убранство корейского седана Hyundai Solaris текущей генерации. Во всех трех можно заметить определенные сходства, однако основную критику вызвало даже не это.

Сильнее всего досталось «Весте» за ручку селектора вариатора, заимствованную у Renault Fluence, которая с рестайлингом осталась такой же длины, что и раньше. Пользователи Сети даже сравнили ее с рычагом переключения передач в грузовиках «КамАЗ».

«Ну да, а эта ужасная «кочерга» осталась. Ее надо было еще длиннее сделать», – посетовал один из читателей сообщества.

При этом многим понравился новый блок управления климат-контролем, который перекочевал в новую «Весту» из кроссовера Renault Arkana.

«Вот по стилю только шайбы климата нравятся», – отметил к опубликованному посту другой комментатор.

Не обошли пользователи Сети и внушительную цену реформенной «Весты», за которую (согласно информации от дилеров) будут просить минимум 1 миллион 630 тысяч рублей (кузов седан в комплектации Luxe).

«Лучше бы сделали доступнее по цене, оставив дизайн прежним, и занялись более тщательным подбором комплектующих и навесного оборудования. Ну или хотя бы убили «бич» в лице чудовищной сборки», – выразил свое мнение еще один читатель того же паблика.