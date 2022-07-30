Как будет выглядеть салон Lada Vesta NG: первые изображения

Спустя пять месяцев после того, как состоялся формальный дебют обновленного семейства Lada Vesta NG, «АвтоВАЗ» все же решился запустить эту модель в продажу. Пока, правда, речь идет исключительно об лимитированном тираже, состоящем из 800 автомобилей, которые были собраны еще до февраля.

На специальном мероприятии в начале года журналистам реформенную «Весту» показали лишь внешне, тогда как стекла шоу-кара были затонированы. Однако теперь, перед официальным запуском модели в продажу, в Сети оказались раскрыты все карты.

Больших сюрпризов не произошло. Судя по изображениям, новая «Веста» получила внутри ровно те изменения, о которых мы писали еще с конца 2021 года.

Основные перемены в интерьере пришлись на центральную консоль, где предусмотрено несколько вариантов мультимедийных возможностей. Конкретно на слайде ниже показан средний вариант оснащения с интегрированным в торпедо дисплеем информационно-развлекательно системы, блоком климатической установки, повторяющим тот, которым оснащали Renault Arkana, а также двумя портами USB спереди и сзади.

Перемены затронули и рулевое колесо, на котором посредством кнопок отныне можно управлять бортовым компьютером, а слева от руля появился тумблер отключения датчиков парковки.

Еще одно новшество – появление у кросс-версий Vesta NG, оснащенных 1,8-литровым мотором и МКПП, шайбы выборы режимов движения. С помощью нее можно менять настройки системы ESC и двигателя в зависимости от типа дорожного полотна.

Панель приборов может быть как аналоговая, так и цифровая. Ее козырек выполнили из слоя тонкой «литьевой» кожи, под которой использовали мягкий вспененный материал.

Кроме того, у пассажира спереди появился автоматический режим работы стеклоподъемника.

По неофициальной информации, «АвтоВАЗ» может собрать до конца 2022 года еще одну партию Vesta NG в количестве около 200 штук. Для этого будут задействованы остатки складских запчастей. Полноценный выпуск «Весты» должен возобновиться не раньше 2023 года, причем уже не на предприятии в Ижевске, а в Тольятти.