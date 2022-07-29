Стало известно, сколько будет стоить Lada Vesta NG: плюс первое фото интерьера

Официальный дебют обновленной Lada Vesta с приставкой NG (New Generation или «Новое поколение») состоялся еще в феврале этого года. Тем не менее, внутренний облик реформенного семейства журналистам тогда не раскрыли, как и не объявили официальные цены. В преддверии старта продаж лимитированной партии Vesta NG, которая была собрана до остановки завода в Ижевске, дилеры Lada слили в Сеть первые фотографии салона новой «Весты», а также раскрыли ее ценник.

Разумеется, официальный прайс-лист на Vesta NG пока не объявлен, но ориентировочная стоимость уже плюс-минус известна. Если верить информации одного из тольяттинских дилеров, за седан в комплектации Luxe будут просить от 1 миллиона 630 тысяч рублей, тогда как за универсал – от 1 миллиона 815 тысяч рублей.

Как с давних пор заведено в России, дилеры не постеснялись использовать так называемые «наценки», из-за которых еще не вышедший в официальную продажу «вазовский» флагман прибавил около 500 тысяч рублей.

Судя по всему, речь идет об автомобилях из ограниченной партии, которые должны были поступить в распоряжение автосалонов Lada в количестве 800 штук (предположительно по 2 машины на каждого дилера). В список таких «Вест» вошли не только обычные седаны и универсалы, но и их кросс-версии.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, 1 миллион 630 тысяч рублей дилеры будут просить за четырехдверку с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. и МКПП, а за универсал SW со 113-сильным мотором и вариатором – 1 миллион 815 тысяч рублей (обе в комплектациях Luxe).

Для сравнения, официальный прайс на актуальную версию седана Lada Vesta в исполнении Luxe в России на сегодняшний день стартует с отметки в 1 миллион 286 тысяч 900 рублей, а на универсал – от 1 миллиона 512 тысяч 900 рублей.

По всей вероятности, эта лимитированная партия «Вест» так и останется единственной, которую продадут в 2022 году.

Впрочем, если «АвтоВАЗ» все же успеет перенести производство одной из самых популярных в своей линейке моделей из Ижевска в Тольятти, то компания может попытаться собрать до конца года еще один тираж реформенного флагмана из еще не исчерпанных складских запасов комплектующих.