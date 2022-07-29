ДомойАвтоновости сегодняСтало известно, сколько будет стоить Lada Vesta NG: плюс первое фото интерьера

Стало известно, сколько будет стоить Lada Vesta NG: плюс первое фото интерьера

От: Алексей Шмидт
сколько будет стоить Lada Vesta NG

Официальный дебют обновленной Lada Vesta с приставкой NG (New Generation или «Новое поколение») состоялся еще в феврале этого года. Тем не менее, внутренний облик реформенного семейства журналистам тогда не раскрыли, как и не объявили официальные цены. В преддверии старта продаж лимитированной партии Vesta NG, которая была собрана до остановки завода в Ижевске, дилеры Lada слили в Сеть первые фотографии салона новой «Весты», а также раскрыли ее ценник.

Разумеется, официальный прайс-лист на Vesta NG пока не объявлен, но ориентировочная стоимость уже плюс-минус известна. Если верить информации одного из тольяттинских дилеров, за седан в комплектации Luxe будут просить от 1 миллиона 630 тысяч рублей, тогда как за универсал – от 1 миллиона 815 тысяч рублей.

Как с давних пор заведено в России, дилеры не постеснялись использовать так называемые «наценки», из-за которых еще не вышедший в официальную продажу «вазовский» флагман прибавил около 500 тысяч рублей. 

lada vesta 1060753

Судя по всему, речь идет об автомобилях из ограниченной партии, которые должны были поступить в распоряжение автосалонов Lada в количестве 800 штук (предположительно по 2 машины на каждого дилера). В список таких «Вест» вошли не только обычные седаны и универсалы, но и их кросс-версии. 

Как стало известно Daily-Motor.Ru, 1 миллион 630 тысяч рублей дилеры будут просить за четырехдверку с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. и МКПП, а за универсал SW со 113-сильным мотором и вариатором – 1 миллион 815 тысяч рублей (обе в комплектациях Luxe). 

Для сравнения, официальный прайс на актуальную версию седана Lada Vesta в исполнении Luxe в России на сегодняшний день стартует с отметки в 1 миллион 286 тысяч 900 рублей, а на универсал – от 1 миллиона 512 тысяч 900 рублей.

756455203422079

По всей вероятности, эта лимитированная партия «Вест» так и останется единственной, которую продадут в 2022 году.

Впрочем, если «АвтоВАЗ» все же успеет перенести производство одной из самых популярных в своей линейке моделей из Ижевска в Тольятти, то компания может попытаться собрать до конца года еще один тираж реформенного флагмана из еще не исчерпанных складских запасов комплектующих. 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярные автомобильные вопросы:

В тренде:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+